Beograd

POSLEDNJA RATA NA RAČUNU: Isplata đačke pomoći

Branka Borisavljević

09. 10. 2026. u 10:29

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ISPLATA poslednje rate đačke pomoći roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 5.000 dinara je u toku, potvrđeno jke "Novostima" u Sekretarijtu za obrazovanje i dečiju zaštitu.

ПОСЛЕДЊА РАТА НА РАЧУНУ: Исплата ђачке помоћи

Ministarstvo prosvete

Prema odluci Grada Beograda, svakom roditelju đaka sleduje pomoć u ukupnom iznosu od 20.000 po detetu koje ide u osnovnu ili srednju školu u Beogradu. Ona se uplaćuje direktno roditeljima na račun u četiri rate od po 5.000 dinara, sa početkom u junu mesecu. Za ovu namenu u gradskoj kasi je "rezervisano" oko 40 miliona evra.

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