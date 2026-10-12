PRONAŠLI MISTERIJU U BRATISLAVI: Učenici Grafičke škole Aleksandar Živković i Vasilije Marković osvojili prvo mesto na takmičenju u Slovačkoj

PET minuta bio je rok da izaberu dve od pet tema, a da potom naredna 24 sata tragaju ulicama nepoznate Bratislave, kako bi pronašli kadrove kojiće ih odvesti do prvog mesta. Mapa sa označenim lokacijama, foto-aparati i zadatak koji na prvi pogled zvuči jednostavno - kako pronaći misteriju.

FOTO: Privatna arhiva

Upravo je to bio izazov koji je čekao dvojicu učenika Grafičko-medijske škole sa Novog Beograda - Aleksandra Živkovića (17) i Vasilija Markovića (18), koji su osvojili prvo mesto na međunarodnom takmičenju "Foto brigada", održanom u septembru, u prestonici Slovačke.

U Bratislavi se okupilo 11 ekipa iz šest zemalja - Slovačke, Češke, Poljske, Nemačke, Hrvatske i Srbije, a takmičenje je namenjeno učenicima škola koje obrazuju buduće fotografe.

Dvojicu naših predstavnika vodio je njihov mentor, nastavnik i diplomirani fotograf Nemanja Bokić. Posebnost ovog takmičenja je što učesnici ne dobijaju unapred zadatak za koji mogu da se spreme. Po dolasku najpre sledi upoznavanje ekipa, kojima se predstavlja pet tema.

Kada su saznali za pet tema, imali su manje od pet minuta da izaberu po jednu. Odlučili su se za "Misteriju". Za prvu temu napravili su oko 1.000 fotografija, ali su na kraju mogli da predaju samo tri.

- Temu smo izabrali više kao neku vrstu izazova. S obzirom na to da je Bratislava mali grad, mislili smo da bi bilo zanimljivo pronaći i nešto misteriozno u njemu i tako smo krenuli da istražujemo grad kao tim - kažu za "Novosti" Vasilije i Aleksandar.

Sa kartom grada i kartama za javni prevoz, koje su važile 24 sata, krenuli su u obilazak. Za prelazak sa jedne lokacije na drugu iznajmljivali su električne trotinete, a fotografisali su sve do 23.00. Po povratku u smeštaj pregledali su materijal i napravili selekciju.

Drugi deo takmičenja odvijao se u profesionalnom studiju. Svi timovi dobili su istu temu - "Igračke". Imali su termin od sat i po koji niko nije smeo da se propusti. Vasilije i Aleksandar su u studio ušli u pola osam ujutru, a nakon toga imali su još vremena da nastave fotografisanje na otvorenom.

Ukupno su predavali po pet fotografija - tri iz prve kategorije i dve iz studija. Zanimljivo je da stručni žiri nije znao ko stoji iza fotografija. Radovi nisu bili potpisani imenima učenika, škole ili države, već su na panoima bili označeni samo brojevima.

Kako za naš list priča profesor Nemanja Bokić, najveća vrlina njegovih učenika bila je upravo snalaženje.

- To je bila prava provera za njih. Kada temu saznaš neposredno pred početak, moraš da se snađeš na terenu i prilagodiš onome što imaš. Imali su mapu i Google Maps, ali su se kretali po nepoznatom gradu, birali lokacije i organizovali vreme. U studiju su, umesto klasičnog pristupa, fotografisali igračke kroz senke - priča Bokić, koji im je pomagao oko opreme, dok su sami nosili foto-aparate i male reflektore veličine mobilnog telefona.

Dobro došli u Austriju U POTRAZI za "misterijom" stigli su i do mosta preko reke Morave, koji ih je odveo do Beča. On praktično predstavlja granicu sa Austrijom. - Tamo smo se zaputili po savetu jednog prodavca. Kada smo shvatili da smo u Beču i da nam je stigla poruka "dobro došli u Austriju", simbolično smo se slikali i kod table za Austriju. U šali smo u školi rekli da smo omašili zemlju. To je bilo oko 30 kilometara od našeg smeštaja, a do tamo se stiže trotinetom, biciklom ili pešaka - priča Bokić.

Iako su bili zadovoljni svojim radovima, nisu očekivali da će upravo njihova škola osvojiti prvo mesto, naročito jer su poslednjih desetak godina laskava priznanja uglavnom osvajali domaćini - Slovaci.

- Pred proglašenje smo bili mirni i ponosni na naše radove, ali ipak zbog velike konkurencije nismo imali previše nade u pobedu. I te kako smo se obradovali i gotovo šokirali kada smo čuli ime naše škole. Na kraju, ostaje nam jedno lepo, ali i naporno iskustvo za ceo tim - zaključuju mladi fotografi.