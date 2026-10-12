POMOĆ ZA TEODORU: Humanitarna akcija u Gimnaziji "Patrijarh Pavle"
UČENIČKI parlament i kolektiv beogradske Gimnazije "Patrijarh Pavle" pokrenuli su akciju prikupljanja novčane pomoći u znak podrške učenici te škole koja je teško povređena na ekskurziji u Banjaluci.
Povređena devojčica je, posle oporavka od hiruške intervencije otpuštena iz bolnice i nalazi se na kućnom lečenju.
Pomoć za troškove Teodorinog lečenja i oporavka može se uplatiti na tekući račun broj 160-0000000054388-66.
Primalac: Sindikat obrazovanja Gimnazija "Patrijarh Pavle", a svrha uplate - donacija.
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