KAZNA VEĆA ZA TREĆINU: Od 19. oktobra nelegalne bašte biće uklanjane u roku od nekoliko sati
SKUPŠTINA grada Beograda usvojila je novu odluku o uklanjanju nelegalnih bašti, čija primena počinje 19. oktobra. Kada se ustanovi da bašta nema potrebno odobrenje, komunalni inspektor izdaje nalog za njeno uklanjanje u roku od par sati.
Na ovaj način više ne postoje rokovi koji su trajali nekoliko meseci, a da se niko nije odazivao od prekršioca na upućene pozive za izjašnjenje, zbog čega se po nekoliko meseci odlagalo uklanjanje nelegalnih bašta na javnoj površini, saopštio je Beoinfo.
Izmenama se, između ostalog, pooštravaju novčane kazne za nemarne ugostitelje. Prema ovoj odluci, preduzeća koja baštu postave bez odobrenja, umesto dosadašnjih 100.000 dinara, platiće 150.000. Slična situacija je i sa preduzetnicima koji će umesto 50.000 dinara kaznu plaćati 75.000, dok kazna za odgovorna i pravna lica raste sa 10.000 na 25.000 dinara.
Promene će se odnositi i na uslove za postavljanje ugostiteljskih bašta, kao i na njihovo uklanjanje. U zonama usporenog saobraćaja u pojedinim zaštićenim delovima grada precizirana su pravila pod kojima se bašta može naći i ispred zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat ne nalazi. Za to će biti potrebna saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora ispred kojeg se bašta postavlja.
Komunalni razlozi
BAŠTE će moći privremeno da budu uklonjene i kada je prostor neophodan zbog radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata ili privremene promene režima saobraćaja. Isto će važiti i tokom održavanja sportskih, kulturnih, turističkih i sličnih manifestacija, s tim što će u tom slučaju troškove uklanjanja i vraćanja bašte snositi organizator manifestacije.
Ukoliko je korisnik ili vlasnik prisutan prilikom kontrole bespravno postavljenog objekta, inspektor će moći da naloži da ona bude odmah uklonjena. Posebno je uređen i slučaj kada odgovorno lice nije zatečeno na mestu kontrole.
Rešenje će u tom slučaju moći da bude ostavljeno na samoj bašti, a ukoliko se po nalogu ne postupi, sledi prinudno uklanjanje. Troškove uklanjanja, čuvanja i vraćanja elemenata na prvobitno mesto snosiće korisnik, odnosno vlasnik bašte.
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