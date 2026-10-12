OD DRVETA DO KNJIGE: Postavljene klupe ispred Univerzitetske biblioteke
POVODOM stogodišnjice postojanja Univerzitetske biblioteke u Beogradu (1926-2026), prostor ispred jedne od najznačajnijih institucija znanja u Srbiji obogaćen je novim mestima za susret, boravak i razgovor.
Stručni tim Univerziteta u Beogradu - Šumarskog fakulteta osmislio je dve nove klupe, Fagus i Betula, koje svojim oblikom i namenom uspostavljaju savremeni dijalog sa arhitekturom Biblioteke.
Postavljene simetrično u odnosu na glavni ulaz, klupe prate osu objekta i njegovu klasičnu arhitektonsku kompoziciju. Osnovu obe klupe čini otvorena, gotovo kružna forma.
- Prekid kružnice stvara prirodan ulaz u njihov unutrašnji prostor, dok prečnik od četiri metra omogućava da svaka klupa primi do osamnaest korisnika - navode na Šumarskom fakultetu. -Tako, prevazilaze uobičajenu funkciju mesta za sedenje i postaju svojevrsni mali amfiteatri - prostori za razgovor, susret, neformalno predavanje ili manji događaj, ali i za individualni predah i izdvajanje.
Nazivi Fagus i Betula inspirisani su latinskim nazivima za bukvu (Fagus sylvatica) i brezu (Betula pendula) - vrste koje imaju značajnu ulogu u proizvodnji visokokvalitetnog papira za knjige. Ova simbolična veza dodatno povezuje Šumarski fakultet i Univerzitetsku biblioteku: jedna institucija bavi se prirodnim resursom, a druga čuva ono što je na njemu zapisano - znanje, ideje i pamćenje generacija.
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