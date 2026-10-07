PRIPREMITE ZALIHE: Ovaj deo grada sutra bez vode
POTROŠAČI u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug sutra će od 8.00 do 23.00 sata biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, saopštili su iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.
Beogradski vodovod i kanalizacija upućuje apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: PUKLA VODOVODNA CEV VRAČARU: Propao asfalt u Smiljanićevoj, voda na sve strane
Preporučujemo
NAUČNICI REŠILI MISTERIJU: Da li je voda možda mešavina dve tečnosti
28. 06. 2026. u 23:22
VODA POSTAJE LUKSUZ? Ove evropske zemlje su najugroženije
29. 06. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)