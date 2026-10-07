Beograd

PRIPREMITE ZALIHE: Ovaj deo grada sutra bez vode

T.J.

07. 10. 2026. u 15:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTROŠAČI u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug sutra će od 8.00 do 23.00 sata biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, saopštili su iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

ПРИПРЕМИТЕ ЗАЛИХЕ: Овај део града сутра без воде

Foto: Dmitry Marchenko/Alamy/Profimedia

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.

Beogradski vodovod i kanalizacija upućuje apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUKLA VODOVODNA CEV VRAČARU: Propao asfalt u Smiljanićevoj, voda na sve strane

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"