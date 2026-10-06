Beograd

VEĆI DEO OBRENOVCA DANAS BEZ STRUJE: Nastavljaju se radovi na elektro mreži

Jelisaveta Ljutić

06. 10. 2026. u 09:35

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Danas je planirano isključenje električne energije na većim lokacijama u Obrenovcu.

ВЕЋИ ДЕО ОБРЕНОВЦА ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ: Настављају се радови на електро мрежи

Foto: Novosti

Tako će bez struje biti:

- naselje OBRENOVAC:

POSAVSKIH NORVEŽANA: 23B

Struju neće imati domaćinstva i na sledećim lokacijama u Obrenovcu:

-ĐAČKOG BATALjONA: 23A,

-POSAVSKIH NORVEŽANA: 23-23A i POSAVSKIH NORVEŽANA: 21.

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