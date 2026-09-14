PREČICA ZA DVADESETAK DANA: Putari obnavljaju propalo stepenište kod okretnice u Ustaničkoj na Konjarniku
PUTARI su započeli radove na rekonstrukciji devastiranog stepeništa od Ulice deset avijatičara 25 ka Ustaničkoj na Zvezdari. Ove stepenice već dugo su u katastrofalnom stanju, oštećene i rasklimane, što je predstavljalo veliki problem najstarijim sugrađanima i deci.
Na ovom mestu radovi su u punom jeku, a kako kažu putari, sve ide prema planu. Majstori su juče radili na rekonstrukciji glavnog prilaza, a do sada su skinuli ispucale ploče i postavili podlogu za nove. Teškom mašinom pripremali su teren za nove ploče postavljanjem šljunka kao podloge. Nakon toga, moćnom mašinom, poput prese, prelazili su preko šodera kako bi ga sabili i učvrstili. Stepenice su ograđene narandžastom građevinskom mrežom.
Iako je predviđeni rok za završetak posla 90 dana, radnici kažu da će rekonstrukcija biti završena za dvadesetak dana. Ove stepenice praktično su "prečica" kojima građani svakodnevno prekrate put od zgrada na Konjarniku do autobuske okretnice autobusa na liniji 31 i 17.
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