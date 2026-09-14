Beograd

MUTNO U ČAŠI: Ispiranje mreže u tri opštine

Miljana Lutovac

14. 09. 2026. u 15:39

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EKIPE Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" od danas do subote ispiraće vodovodnu mrežu u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.

МУТНО У ЧАШИ: Испирање мреже у три општине

FOTO: Privatna arhiva

Kako najavljuju u BVK, ovim povodom će povremene prekide u vodosnabdevanju i umanjen pritisak, od 22.00 do 6.00, osetiti potrošači u pomenutim opštinama, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

- Takođe, u noći između 14. i 15. septembra ovi radovi planirani su i u novobeogradkim blokovima 44 i 45, kao i u naselju Dr Ivana Ribara - saopštili su u "Vodovodu.

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