IZBIO POŽAR NA KALEMEGDANU: Vatrogasci na licu mesta
POŽAR na Kalemegdanu izbio je danas nešto pre 16 časova i sada su na terenu vatrogasci koji gase vatru na travnatoj površini, saznaje Tanjug.
Ovaj požar u kojem gori trava na Donjem Kalemegdanu izbio je u 15.52.
Požar gasi jedno vatrogasno vozilo sa tri vatrogasca-spasioca.
(Tanjug)
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