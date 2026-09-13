Beograd

IZBIO POŽAR NA KALEMEGDANU: Vatrogasci na licu mesta

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 17:02

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POŽAR na Kalemegdanu izbio je danas nešto pre 16 časova i sada su na terenu vatrogasci koji gase vatru na travnatoj površini, saznaje Tanjug.

ИЗБИО ПОЖАР НА КАЛЕМЕГДАНУ: Ватрогасци на лицу места

Foto: Freepik/ magnific

Ovaj požar u kojem gori trava na Donjem Kalemegdanu izbio je u 15.52.

Požar gasi jedno vatrogasno vozilo sa tri vatrogasca-spasioca.

(Tanjug)

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