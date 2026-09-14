BEOGRAĐANI ŽELE ZELENILO: Završeni radovi na okretnici 55

ZAVRŠEN je posao na rekonstrukciji autobuske okretnice "Zvezdara". Kakosu saopštili u Sekretarijatu za javni prevoz, uređenjem ovog terminusa stvoreni su bolji uslovi za funkcionisanje linija javnog prevoza.

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- Takođe, ovim su se stvorili uslovi za bezbednije kretanje vozila i kvalitetniji prostor za putnike - kažu u sekretarijatu.

Ipak, završetkom pomenutih radova, Beograđani su zamerili što nijedan segment tokom rekonstrukcije okretnice autobusa 55 nije posvećen zelenilu već je sve, kako kažu, "samo beton". Ovakva praksa sve je češća, pa je tako Beograd u poslednje dve decenije ostao čak bez deset odsto zelenila.