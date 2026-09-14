RATOVI I ŽENSKI STRAHOVI: Besplatne filmske projekcije u MAU
U MUZEJU afričke umetnosti (MAU) tokom predstojećeg vikenda, 19. i 20. septembra, biće organizovane besplatne projekcije kratkometražnih filmova (do 40 minuta) iz Afrike. Ulaz je slobodan, uz obaveznu prijavu putem imejl-adrese kontakt@mau.rs.
- Tokom dva dana posetioci će imati priliku da uživaju u raznovrsnim žanrovima koji govore o istorijskim i savremenim temama kao što su: borba za nezavisnost, značajne istorijske ličnosti, ratovi, ali i porodične drame, ženski strahovi, kao i filmovi u kojima su deca protagonisti - kažu u MAU.
Poseban segment Festivala čine animirani filmovi za mlade, koji će najmlađe upoznati sa afričkim pričama i prenose važne pouke.
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