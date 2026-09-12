Beograd

OD "PANČEVCA" DO MIRIJEVA SEDAM STANICA: Nova deonica metroa duga 6,5 kilometara, vozovi na dva i po minuta

Maša Jakovljević

12. 09. 2026. u 06:45

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DRUGA faza prve linije beogradskog metroa, od Pančevačkog mosta do Mirijeva, biće duga oko 6,5 kilometara i cela će prolaziti duboko pod zemljom.

ОД ПАНЧЕВЦА ДО МИРИЈЕВА СЕДАМ СТАНИЦА: Нова деоница метроа дуга 6,5 километара, возови на два и по минута

M.J.

 Na trasi je planirano sedam stanica, pet podzemnih okana, kao i veliki objekat za gariranje vozova u Mirijevu, dok će buduća stanica u ovom naselju povezivati prvu i drugu liniju metroa.

JKP "Beogradski metro i voz" podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja na životnu sredinu za ovu deonicu. Tunel će biti kopan TBM mašinom, tačnije "krticom", dok će stanice i okna biti građeni u otvorenom iskopu, a trasa će pratiti Bulevar despota Stefana, Višnjičku ulicu i Mirijevski bulevar.

Stanice će biti Pančevački most, ŽS Karaburma, Ada Huja, Karaburma, Mirijevski bulevar, Sedma beogradska gimnazija i Mirijevo. Kod ŽS Karaburma predviđen je park and ride sa 450 mesta, dok će stanica Mirijevo biti gotovo dvostruko veća od standardne, jer je projektovana kao buduće čvorište prve i druge linije.

Okno duboko 44 metara

JEDAN od najzahtevnijih objekata biće na deonici Pančevački most - Mirijevo biće završno okno u zoni Ulice Matice srpske.

Prema projektnoj dokumentaciji, ono će biti duboko oko 44 metara, a osim tehničke i bezbednosne funkcije, biće korišćeno i za izvlačenje rezne glave "krtice" nakon završetka probijanja tunela. 

U Mirijevu je planirano i podzemno gariranje vozova druge linije sa deset pozicija. Garniture prve linije imaće po tri vagona, biće duge 54 metra i primaće 429 putnika, uz mogućnost proširenja na četiri vagona. Prema proračunima iz dokumentacije, sistem je projektovan za maksimalno 10.815 putnika na sat u jednom smeru, a u jutarnjem špicu vozovi bi trebalo da polaze na svake 152 sekunde.

Direktor JKP "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović ranije je najavio da bi treća "krtica" trebalo da stigne 2027. godine i kopa upravo ovu deonicu, od Pančevačkog mosta do Mirijeva. Prve dve TBM mašine namenjene su tunelima prve faze, od Makiša do Pančevačkog mosta.  

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