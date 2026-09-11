Beograd

BESPLATNA ATLETIKA: Poziv mališanima sa Savskog venca

Simeun Krgović

11. 09. 2026. u 16:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UČENICI od prvog do četvrtog razreda sa opštine Savski venac imaćepriliku da se prijave za besplatan program Dečje atletike.

БЕСПЛАТНА АТЛЕТИКА: Позив малишанима са Савског венца

GO Savski venac

Kako su naveli u GO Savski venac, treninzi će se od 14. septembra održavati u Atletskoj dvorani, pod stručnim vođstvom licenciranih atletskih trenera i instruktora za dečiju atletiku.

- Treninzi će biti organizovani svakog četvrtka od 18 do 19 časova, kao i subotom od 9.00 do 10.00 - saopštili su u opštini.

Roditelji svoju decu mogu prijaviti popunjavanjem onlajn formulara koji se nalazi na sajtu GO Savski venac.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI