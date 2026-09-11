BESPLATNA ATLETIKA: Poziv mališanima sa Savskog venca
UČENICI od prvog do četvrtog razreda sa opštine Savski venac imaćepriliku da se prijave za besplatan program Dečje atletike.
Kako su naveli u GO Savski venac, treninzi će se od 14. septembra održavati u Atletskoj dvorani, pod stručnim vođstvom licenciranih atletskih trenera i instruktora za dečiju atletiku.
- Treninzi će biti organizovani svakog četvrtka od 18 do 19 časova, kao i subotom od 9.00 do 10.00 - saopštili su u opštini.
Roditelji svoju decu mogu prijaviti popunjavanjem onlajn formulara koji se nalazi na sajtu GO Savski venac.
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