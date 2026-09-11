PETLIĆI NA KALEMEGDANU: Smotra prve pomoći Crvenog krsta

TRADICIONALNA Državna smotra u prvoj pomoći najmlađih volontera Crvenog krsta Srbije održaće se sutra, sa početkom u 11.00, na Kalemegdanu, kod muzičkog paviljona.

Foto: V. Danilov

Na smotri će nastupi 22 ekipe Crvenog krsta koje čine deca mlađeg školskog uzrasta iz opština i gradova iz cele Srbije.

- U nizu praktičnih zadataka oni će pokazati znanje, spretnost, snalažljivost i timski duh. Uz bogate edukativne i zabavne sadržaje, svi učesnici će moći da budu deo pravog festivala prve pomoći za najmlađe - saopštili su organizatori.

Ovom manifestacijom Crveni krst Srbije obeležiće Svetski dan prve pomoći koji se svake godine u svetu obeležava druge subote u septembru i podseća na važnost poznavanja prve pomoći za svakog pojednica i za zajednicu.

Smotra se odvija u okviru manifestacije "Beogradsko leto".