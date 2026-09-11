PETLIĆI NA KALEMEGDANU: Smotra prve pomoći Crvenog krsta
TRADICIONALNA Državna smotra u prvoj pomoći najmlađih volontera Crvenog krsta Srbije održaće se sutra, sa početkom u 11.00, na Kalemegdanu, kod muzičkog paviljona.
Na smotri će nastupi 22 ekipe Crvenog krsta koje čine deca mlađeg školskog uzrasta iz opština i gradova iz cele Srbije.
- U nizu praktičnih zadataka oni će pokazati znanje, spretnost, snalažljivost i timski duh. Uz bogate edukativne i zabavne sadržaje, svi učesnici će moći da budu deo pravog festivala prve pomoći za najmlađe - saopštili su organizatori.
Ovom manifestacijom Crveni krst Srbije obeležiće Svetski dan prve pomoći koji se svake godine u svetu obeležava druge subote u septembru i podseća na važnost poznavanja prve pomoći za svakog pojednica i za zajednicu.
Smotra se odvija u okviru manifestacije "Beogradsko leto".
Preporučujemo
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)