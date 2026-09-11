BEOGRAD U ZNAKU TRADICIJE: Narodne igre i običaji na ulicama prestonice u utorak, 15. septembra
NARODNE nošnje, zvuci tradicionalne muzike i igre ispuniće ulice Beograda u utorak, 15. septembra, kada će biti održan šesti put "Dan tradicije", povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalnezastave.
Manifestaciju organizuju Udruženje koreografa narodnih igara Srbije, Dečji kulturni centar Beograd, Ministarstvo kulture Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, uz učešće gradova, opština i sela širom Srbije i dijaspore.
Program u centru grada počinje u 17.30, kada će učesnici obučeni u narodne nošnje krenuti u defile sa platoa ispred TC "Rajićeva". Kolona će se kretati Knez Mihailovom ulicom do Trga republike, gde će biti priređen muzičko-scenski program.
Manifestaciju će otvoriti Hor Dečjeg kulturnog centra Beograd izvođenjem himne Srbije, a potom će uslediti splet etno numera. Na Trgu republike predstaviće se i kulturno-umetnička društva iz različitih krajeva Srbije, kroz koje će publika imati priliku da vidi tradicionalne igre i čuje izvornu muziku.
"Dan tradicije" potom se seli na Novi Beograd. Od 20.15, na velikoj sceni u Bloku 44, u Gandijevoj ulici, biće održan koncert na kojem će nastupiti dečji horovi, pevači i folklorni ansambli iz Beograda i drugih delova Srbije.
Poseban prizor biće defile više od 1.000 učesnika u narodnim nošnjama, koji će šetalištem Lazaro Kardenas krenuti ka velikoj sceni.
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