BEOGRAD U ZNAKU TRADICIJE: Narodne igre i običaji na ulicama prestonice u utorak, 15. septembra

NARODNE nošnje, zvuci tradicionalne muzike i igre ispuniće ulice Beograda u utorak, 15. septembra, kada će biti održan šesti put "Dan tradicije", povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalnezastave.

Foto: Zoran Jovanovic

Manifestaciju organizuju Udruženje koreografa narodnih igara Srbije, Dečji kulturni centar Beograd, Ministarstvo kulture Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, uz učešće gradova, opština i sela širom Srbije i dijaspore.

Program u centru grada počinje u 17.30, kada će učesnici obučeni u narodne nošnje krenuti u defile sa platoa ispred TC "Rajićeva". Kolona će se kretati Knez Mihailovom ulicom do Trga republike, gde će biti priređen muzičko-scenski program.

Manifestaciju će otvoriti Hor Dečjeg kulturnog centra Beograd izvođenjem himne Srbije, a potom će uslediti splet etno numera. Na Trgu republike predstaviće se i kulturno-umetnička društva iz različitih krajeva Srbije, kroz koje će publika imati priliku da vidi tradicionalne igre i čuje izvornu muziku.

"Dan tradicije" potom se seli na Novi Beograd. Od 20.15, na velikoj sceni u Bloku 44, u Gandijevoj ulici, biće održan koncert na kojem će nastupiti dečji horovi, pevači i folklorni ansambli iz Beograda i drugih delova Srbije.

Poseban prizor biće defile više od 1.000 učesnika u narodnim nošnjama, koji će šetalištem Lazaro Kardenas krenuti ka velikoj sceni.