DANAS BEZ VODE OVAJ DEO GRADA: Radovi će trajati do 18 časova
POTROŠAČI pojedinih ulica na Vračaru sutra od 8.30 do 18.00 sati biće bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini Vračar, saopštilo je JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.
Vode neće imati potrošači u ulicama Hadži Melentijevoj, od Maksima Gorkog do Petra Kočića, Janka Veselinovića i Đorđa Vajferta, od Milorada Mitrovića do Maksima Gorkog.
Za najnužnije potrebe biće obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Gejzir u ulici Peka Dapcevica
Preporučujemo
NE ČEKAJTE DA OSETITE ŽEĐ: Ovo su znaci da ste već dehidrirali
16. 07. 2026. u 14:03
VODA POSTAJE LUKSUZ? Ove evropske zemlje su najugroženije
29. 06. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)