DANAS BEZ VODE OVAJ DEO GRADA: Radovi će trajati do 18 časova

POTROŠAČI pojedinih ulica na Vračaru sutra od 8.30 do 18.00 sati biće bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini Vračar, saopštilo je JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

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Vode neće imati potrošači u ulicama Hadži Melentijevoj, od Maksima Gorkog do Petra Kočića, Janka Veselinovića i Đorđa Vajferta, od Milorada Mitrovića do Maksima Gorkog.

Za najnužnije potrebe biće obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.

(Tanjug)

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