NEMA DROGE U DVORIŠTIMA: Bezbednosni sistem smanjio incidente u svim školama

BROJ incidenata u beogradskim školama smanjen je od uvođenja integrisanog bezbednosno-informativnog sistema, a posebno je značajan pad slučajeva sa sumnjom na korišćenje psihoaktivnih supstanci - sa 33 slučaja u aprilu 2025. godine na samo jedan u maju ove godine.

Foto: Z. Jovanović

Od uvođenja sistema, patrolni timovi Službe obezbeđenja Grada Beograda reagovali su 590 uočenih događaja u osnovnim školama, a više od 30 patrolnih ekipa svakodnevno obilazi školske objekte širom prestonice.

Sa početkom nove školske godine, Služba obezbeđenja Grada Beograda nastavlja da brine o bezbednosti najmlađih sugrađana u okviru projekta "Beograd siguran grad", koji je deo integrisanog bezbednosnog sistema prestonice.

- Do sada su patrolni timovi reagovali na 590 uočenih događaja u beogradskim osnovnim školama. Najviše ih je registrovano na teritoriji Palilule, Novog Beograda i Voždovca, dok je najmanje događaja zabeleženo u Sopotu, Lazarevcu i Grockoj - navode u Gradu. - Posebno ohrabruje podatak o smanjenju broja slučajeva koji se odnose na sumnju na korišćenje psihoaktivnih supstanci u školskim dvorištima. U aprilu 2025. godine zabeležena su 33 takva incidenta, dok je u maju ove godine registrovan samo jedan slučaj. To pokazuje da se korisnici droga sve ređe okupljaju u školskim dvorištima.

Patrole angažovane non-stop Pored video-nadzora, koji funkcioniše neprekidno, i patrolni timovi angažovani su 24 časa dnevno, tokom cele godine. Svakog dana više od 30 timova obilazi sve objekte osnovnih škola, pri čemu se svaka škola proverava najmanje jednom u dnevnom i jednom u noćnom terminu. Ukoliko procena bezbednosti, potrebe škole ili konkretna situacija to zahtevaju, patrole mogu obići školu i više puta u toku dana ili noći. Pored video-nadzora, koji funkcioniše neprekidno, i patrolni timovi angažovani su 24 časa dnevno, tokom cele godine. Svakog dana više od 30 timova obilazi sve objekte osnovnih škola, pri čemu se svaka škola proverava najmanje jednom u dnevnom i jednom u noćnom terminu. Ukoliko procena bezbednosti, potrebe škole ili konkretna situacija to zahtevaju, patrole mogu obići školu i više puta u toku dana ili noći. Služba obezbeđenja Grada Beograda trenutno ima više od 700 pripadnika, raspoređenih u monitoring centru, komunalno-bezbednosnim stanicama i patrolnim timovima.

Nadležni ističu da video-nadzor ne snima unutrašnjost škola i vrtića. Kamere pokrivaju isključivo spoljni prostor - školska dvorišta i ulazne, odnosno izlazne tačke objekata.

- Bezbednosnu situaciju u školama i vrtićima 24 časa dnevno prati sistem pametnog video-nadzora - navode u Gradu. - Njime su obuhvaćene 202 osnovne škole, 107 izdvojenih odeljenja i 296 vrtića na teritoriji Beograda. Sistem je povezan sa Monitoring centrom Beograda i mrežom od 41 komunalno-bezbednosne stanice, koje su do sada stavljene u funkciju. Cilj je da se potencijalni rizici uoče što ranije, kako bi se na njih moglo reagovati pre nego što prerastu u ozbiljniji incident. Pametni video-nadzor omogućava brzo prepoznavanje situacija koje mogu ugroziti bezbednost dece, nakon čega na teren izlaze patrolni timovi.