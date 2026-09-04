DO BESPLATNE DIPLOME KUVARA ZA 9 MESECI: Studentski centar "Beograd" raspisao konkurs za upis nove generacije
STUDENTSKI centar "Beograd" raspisao je konkurs za upis pete generacije besplatne - "Škole za kuvara", a kandidati se mogu prijaviti do 20. septembra.
Školovanje traje devet meseci, a po završetku se dobija sertifikat stručne osposobljenosti za kuvara koji je priznala država i izjednačen je sa trećim stepenom stručne spreme (srednja škola), prema Zakonu o nacionalnom okviru kvlaifikacija Republike Srbije.
Prema rečima Vladimira Cvijovića, zamenika direktora SC "Beograd", cilj obuke, koja traje devet meseci, jeste osposobljavanje za pripremu, serviranje i dekorisanje jela, kao i podizanje stručnosti, kompetentnosti i produktivnosti za rad u ugostiteljskim objektima. Svrha programa je obezbeđivanje kvalifikovanih radnika u kuhinjama, na nivou trogodišnjeg obrazovanja, koji će biti osposobljeni da odmah po dobijanju diplome počnu da rade.
- Teorijski deo 165 časova obavlja se u učionicama ustanove, a 928 časova praktične nastave u restoranima masovne ishrane koji su opremljeni najsavremenijom restoranskom opremom i kapaciteta su 25.000 obroka dnevno, "a la kart" restoranima i hotelima - navodi Cvijović. - Polaznicima je obezbeđeno da se u realnim uslovima upoznaju sa vrstama kuhinja i jela, karakteristikama namirnica i začina, steknu znanja i veštine korišćenja odgovarajuće opreme, sredstava i pribora za rad, načina pripreme hrane, poznavanje vrsta mesa, voća i povrća i načina njihove obrade, znanja i veština u oblasti zaštite i čuvanja hrane i održavanje higijene, kao i primeni HACCP standarda.
Sastavljanje jelovnikaU OKVIRU SC "Beograd" nalazi se sedam proizvodnih i isto toliko distributivnih restorana. Dnevno se pripremi oko 25.000 obroka, od kojih je između 14.000 i 15.000 za ručak. Jelovnik sastavljaju zajedno upravnici restorana, nutricionisti i studenti, i uglavnom se menja sezonski, ali često i mesečno, kako bi ono što je trenutno u ponudi bilo i na tanjiru.
Za pohađanje škole se mogu prijaviti stariji od 18 godina, a broj polaznika je ograničen na 30. Tokom obuke obezbeđen im je topli obrok, oprema za rad i učenje, sanitarna knjižica, nadoknada za prevoz i određena nadoknada za rad u praktičnom delu nastave, kao i smeštaj i hrana za pet polaznika sa mestom prebivališta koje ne pripada Beogradu i široj teritoriji grada.
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