Beograd

PAŽNJA, GRAĐANI: Lažne poruke stižu u ime Parking servisa — evo kako da prepoznate prevaru

Ana Đokić

04. 09. 2026. u 16:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JAVNO-komunalno preduzeće "Parking servis" upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije u kojima se pošiljalac predstavlja kao „Parking servis“ i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje.

ПАЖЊА, ГРАЂАНИ: Лажне поруке стижу у име Паркинг сервиса — ево како да препознате превару

Foto: Unsplash/Jonas Leupe

U jednoj od poruka, koju su građani dobili, navodi se:

- Podsetnik za plaćanje Parking servisa - Poštovani korisniče: Naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje. Kako biste zaštitili svoja prava na uslugu i izbjegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da proverite i platite neizmireni iznos do 24:00 sata 4. septembra kako biste spriječili daljnje komplikacije.

Poruke su, kako se dodaje, poslate sa broja telefona koji počinje sa +63 960... Ovo preduzeće apeluje na građane da ne odgovaraju na te poruke, kao i da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe.

Takođe, navode i da bi građani trebalo sve informacije o svojim obavezama prema JKP "Parking servis" da proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i zvanične internet prezentacije Preduzeća.

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu