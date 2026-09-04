PAŽNJA, GRAĐANI: Lažne poruke stižu u ime Parking servisa — evo kako da prepoznate prevaru
JAVNO-komunalno preduzeće "Parking servis" upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije u kojima se pošiljalac predstavlja kao „Parking servis“ i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje.
U jednoj od poruka, koju su građani dobili, navodi se:
- Podsetnik za plaćanje Parking servisa - Poštovani korisniče: Naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje. Kako biste zaštitili svoja prava na uslugu i izbjegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da proverite i platite neizmireni iznos do 24:00 sata 4. septembra kako biste spriječili daljnje komplikacije.
Poruke su, kako se dodaje, poslate sa broja telefona koji počinje sa +63 960... Ovo preduzeće apeluje na građane da ne odgovaraju na te poruke, kao i da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe.
Takođe, navode i da bi građani trebalo sve informacije o svojim obavezama prema JKP "Parking servis" da proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i zvanične internet prezentacije Preduzeća.
(Tanjug)
Preporučujemo
IZBEGAVAJTE OVE DELOVE PRESTONICE: Gužva na putevima od ranog jutra
03. 09. 2026. u 08:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)