PAŽNJA, GRAĐANI: Lažne poruke stižu u ime Parking servisa — evo kako da prepoznate prevaru

JAVNO-komunalno preduzeće "Parking servis" upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije u kojima se pošiljalac predstavlja kao „Parking servis“ i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje.

Foto: Unsplash/Jonas Leupe

U jednoj od poruka, koju su građani dobili, navodi se:

- Podsetnik za plaćanje Parking servisa - Poštovani korisniče: Naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje. Kako biste zaštitili svoja prava na uslugu i izbjegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da proverite i platite neizmireni iznos do 24:00 sata 4. septembra kako biste spriječili daljnje komplikacije.

Poruke su, kako se dodaje, poslate sa broja telefona koji počinje sa +63 960... Ovo preduzeće apeluje na građane da ne odgovaraju na te poruke, kao i da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe.

Takođe, navode i da bi građani trebalo sve informacije o svojim obavezama prema JKP "Parking servis" da proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i zvanične internet prezentacije Preduzeća.

(Tanjug)