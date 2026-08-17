OBAVEZNO SPREMITE ZALIHE: Ovi delovi Beograda danas i sutra bez vode
JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je radove na vodovodnoj mreži za danas i sutra na opštinama Čukarica.
Danas su zbog radova do 18 sati bez vode potrošači u sledećim ulicama na Čukarici: Crveno barjače, Janka Mišića, Leposave Vujošević, Radovana Miloševića, Zdravka Jovanovića, Braće Vučković (od Radovana Miloševića do Crvenog barjačeta), Primućura Žarka, Belo vrelo (od Crvenog barjačeta do Trgovačke), Vladimira Čopića (od Crvenog barjačeta do Zdravka Jovanovića), Bude Tomovića (od Crvenog barjačeta do Leposave Mihailović) i Leposave Mihailović.
Sutra će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, od 9 do 15 sati, bez vode ostati potrošači u sledećim ulicama: Ljube Nedića (od Triše Kaclerovića do Danijelove), Krivolačkoj i Emanuila Jankovića.
Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu.
(Tanjug)
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