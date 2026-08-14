PREDSTAVE NA "OLIMPU": Manifestacija Gradske opštine Zvezdara
MANIFESTACIJA "Letnji pozorišni dani na Olimpu", sedamnaesti po redu, počinje u ponedeljak i trajaće do nedelje.
Program je namenjen deci, početak svih prestava najavljen je za 18.30, u amfiteatru Sportskog centra "Olimp-Zvezdara".
Tokom šest večeri, najmlađe očekuju zanimljive predstave sa omiljenim junacima. Organizatori manifestacije su GO Zvezdara i SC "Olimp-Zvezdara", a cilj događaja je da podstakne razvoj kulture.
- Ovo je ujedno i prilika da zajedno ispratimo letnji raspust i u veselom raspoloženju dočekamo početak nove školske godine - navedeno je u saopštenju organizatora.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, program će biti realizovan u sali MZ "Lipov lad", na sceni Pozorišta "Pan teatar", a ulaz je besplatan.
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