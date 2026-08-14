Beograd

BARIČ DANAS BEZ STRUJE I VODE, STUBLINE I RATARI SUVIH ČESMI: Radovi u tri obrenovačka naselja

Jelisaveta Ljutić

14. 08. 2026. u 10:30

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Danas je u obrenovačkom selu Barič, zbog radovs, planirano isključenje električne energije.

БАРИЧ ДАНАС БЕЗ СТРУЈЕ И ВОДЕ, СТУБЛИНЕ И РАТАРИ СУВИХ ЧЕСМИ: Радови у три обреновачка насеља

Foto: Atlas Studio / Alamy / Profimedia

Takođe,  planirani su radovi na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama:

– Barič, ul. Baričkih boraca br. 60, ul. Duboko br. 31 i ul. 31 srpske brigade.

Bez vode će ostati i sela Grabovac- Donji kraj, kao Stubline- stari Dom zdravlja i Ratari- ul. Ratarska.

 

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