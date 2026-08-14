BARIČ DANAS BEZ STRUJE I VODE, STUBLINE I RATARI SUVIH ČESMI: Radovi u tri obrenovačka naselja
Danas je u obrenovačkom selu Barič, zbog radovs, planirano isključenje električne energije.
Takođe, planirani su radovi na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama:
– Barič, ul. Baričkih boraca br. 60, ul. Duboko br. 31 i ul. 31 srpske brigade.
Bez vode će ostati i sela Grabovac- Donji kraj, kao Stubline- stari Dom zdravlja i Ratari- ul. Ratarska.
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