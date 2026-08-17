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SADA I ZVANIČNO: Selektor Srbije ima novi tim!

Vukašin Miljković

17. 08. 2026. u 14:00

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SELEKTOR odbojkaške reprezentacije Srbije, George Krecu postao je novi trener Rešovije.

САДА И ЗВАНИЧНО: Селектор Србије има нови тим!

FOTO: OSS

Nakon par razočaravajućih sezona, poljski velikan je odlučio da veru da rumunskom stručnjaku koji je jedan od najboljih u svojoj profesiji.

Krecu će na raspolaganju imati dosta solidan tim koji predvode Janjuš, Butrin, Žalpuk, njegov zemljak Barta... i očekuje se da ih vrati u sam vrh Tauron lige.

Rumun je već jednom bio trener Rešovije, u sezoni 2018/19, ali značajniji rezultati su izostali, što se u klubu nadaju ovoga puta neće biti slučaj.

Naravno, Krecu će uporedno nastaviti sa radom u srpskoj reprezentaciji sa kojom mu predstoji Evropsko prvenstvo koje se igra od devetog do 26. septembra.

Srbija će biti deo grupe "C", zajedno sa Belgijom, Danskom, Estonijom, Holandijom i Finskom koja je jedan od domaćina.

Sve utakmice grupe "C" biće odigrane u Tampereu, tačnije u "Nokija areni", a svoj prvi susret "plava četa" odigraće 11. septembra protiv Estonije.

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