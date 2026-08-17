SADA I ZVANIČNO: Selektor Srbije ima novi tim!
SELEKTOR odbojkaške reprezentacije Srbije, George Krecu postao je novi trener Rešovije.
Nakon par razočaravajućih sezona, poljski velikan je odlučio da veru da rumunskom stručnjaku koji je jedan od najboljih u svojoj profesiji.
Krecu će na raspolaganju imati dosta solidan tim koji predvode Janjuš, Butrin, Žalpuk, njegov zemljak Barta... i očekuje se da ih vrati u sam vrh Tauron lige.
Rumun je već jednom bio trener Rešovije, u sezoni 2018/19, ali značajniji rezultati su izostali, što se u klubu nadaju ovoga puta neće biti slučaj.
Naravno, Krecu će uporedno nastaviti sa radom u srpskoj reprezentaciji sa kojom mu predstoji Evropsko prvenstvo koje se igra od devetog do 26. septembra.
Srbija će biti deo grupe "C", zajedno sa Belgijom, Danskom, Estonijom, Holandijom i Finskom koja je jedan od domaćina.
Sve utakmice grupe "C" biće odigrane u Tampereu, tačnije u "Nokija areni", a svoj prvi susret "plava četa" odigraće 11. septembra protiv Estonije.
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