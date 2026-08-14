KONTROLIŠU TERETNJAKE: Saobraćajci u zoni "Pančevca"
SAOBRAĆAJNA policija će u narednom periodu sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni Pančevačkog mosta, jer vozila teža od 12 tona nepoštuju zabranu kretanja, iako je ona pet godina na snazi.
Adekvatna saobraćajna signalizacija postavljena je na mostu, svim pristupnim putevima do mosta, kao i na koridoru gradskih puteva koji su projektom predviđeni kao alternativni pravac kretanja te kategorije vozila. Kako su iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije" naveli u saopštenju, vozila ukupne težine veće od 12 tona, uprkos tome, ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste most.
Preporučujemo
PREDSTAVE NA "OLIMPU": Manifestacija Gradske opštine Zvezdara
14. 08. 2026. u 12:15
SREĐUJU SLUŠAONICE: Tokom leta na Ekonomskom fakultetu
13. 08. 2026. u 13:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)