Beograd

KONTROLIŠU TERETNJAKE: Saobraćajci u zoni "Pančevca"

Jovana Manić

14. 08. 2026. u 12:13

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SAOBRAĆAJNA policija će u narednom periodu sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja u zoni Pančevačkog mosta, jer vozila teža od 12 tona nepoštuju zabranu kretanja, iako je ona pet godina na snazi.

КОНТРОЛИШУ ТЕРЕТЊАКЕ: Саобраћајци у зони Панчевца

Foto: Petar Milosevic

Adekvatna saobraćajna signalizacija postavljena je na mostu, svim pristupnim putevima do mosta, kao i na koridoru gradskih puteva koji su projektom predviđeni kao alternativni pravac kretanja te kategorije vozila. Kako su iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije" naveli u saopštenju, vozila ukupne težine veće od 12 tona, uprkos tome, ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste most.

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