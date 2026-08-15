OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U BEOGRADU: Radovi menjaju trase gradskog prevoza

TOKOM izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Geteove ulice (GO Zemun), od 17. do 31. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

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Radovi se izvode na kolovozu i na trotoaru, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Atanasija Pulje do zone raskrsnice sa Slovenskom ulicom (zatvorena raskrsnica) i podrazumevaju zatvaranje ove deonice za saobraćaj.

Zbog radova će se vozila javnog prevoza sa linija 45 i 612 u oba smera kretati na sledećoj trasi: Rade Končara – Prvomajska (Pazovački put u smeru ka okretnici "Zemun (Novi grad)" – Geteova – Krajiška i dalje na redovnim trasama.

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