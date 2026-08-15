Beograd

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U BEOGRADU: Radovi menjaju trase gradskog prevoza

В.Н.

15. 08. 2026. u 12:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Geteove ulice (GO Zemun), od 17. do 31. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У БЕОГРАДУ: Радови мењају трасе градског превоза

Foto: AI generated

Radovi se izvode na kolovozu i na trotoaru, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Atanasija Pulje do zone raskrsnice sa Slovenskom ulicom (zatvorena raskrsnica) i podrazumevaju zatvaranje ove deonice za saobraćaj.

Zbog radova će se vozila javnog prevoza sa linija 45 i 612 u oba smera kretati na sledećoj trasi: Rade Končara – Prvomajska (Pazovački put u smeru ka okretnici "Zemun (Novi grad)" – Geteova – Krajiška i dalje na redovnim trasama.

BONUS VIDEO: Vučić rešava probleme naroda u Prijepolju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva