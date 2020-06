V. Đ. | 22. jun 2020. 15:15 > 16:47 |

VELIKA LjUBAVPORED uspešne sportske karijere, Bobana je pobeđivala i na porodičnom planu, pošto je od 2016. bila u braku sa Miroslavom Momčilovićem, sa kojim je očekivala svoje prvo dete. Zajedno su delili interesovanja ka sličnim stvarima, kao što su putovanja i ljubav prema životinjama. Njihovu porodicu su upotpunjavale mačke i psi, sa kojima su se i venčali, uz prisustvo velikog broja prijatelja i kolega iz streljačkog tima.





Bobana je rođena 25. januara 1990. u Boru, a široj javnosti postala je poznata kada je 2007. na EP u Dovilu izborila bronzu vazdušnim pištoljem u juniorskoj konkurenciji. Nezvanično se pominjalo da boluje od dijabetesa, ali ona nikada nije pričala o tome.

Datum i vreme sahrane Veličkovićeve, koja je u nekoliko navrata proglašavana za najbolju sportistkinju Bora, biće naknadno saopšteni.





KOMISIJA ZBOG TRAGEDIJE

U UPRAVI ZC "Zaječar" kažu da očekuju da će dobiti nalog za formiranje stručne komisije, koja bi trebalo da ustanovi sve činjenice koje su dovele do smrti Bobane Veličković.

SVE okolnosti vezane za prijem i porođaj u Zdravstvenom centru Zaječar naše olimpijke u streljaštvu Bobane Momčilović Veličković, koja je potom preminula u Kliničkom centru Srbije, biće detaljno ispitane, potvrđeno je "Novostima" u Ministarstvu zdravlja.- Uputićemo inspekciju u Zdravstveni centar Zaječar, sa zadatkom da ustanovi šta se tamo dogodilo, i da proveri svu dokumentaciju vezano za prijem i porođaj Bobane Momčilović Veličković, kao i za zdravstveno stanje i tretman posle porođaja za sve vreme koje je provela u ZC Zaječar - rečeno nam je u resornom ministarstvu. - To je u ovakvim slučajevima uobičajena procedura.Mlada olimpijka, za koju se sumnja da je imala preeklampsiju, odnosno stanje koje se javlja samo u trudnoći, uglavnom u poodmakloj. Smatra se ozbiljnom komplikacijom, a karakterišu ga visok krvni pritisak, otoci i pojava belančevina u mokraći.Komplikacije koje su nastale prilikom porođaja imale su fatalne posledice. Veličkovićeva je pet dana ostala u bolnici u Zaječaru, gde se stanje pogoršavalo i odatle je prebačena u Beograd.Dobila je izliv krvi u mozak koji izaziva ova bolest, kada ne protekne sve kako bi trebalo. Do hitnog prebacivanja u Beograd, u Klinički centar na odeljenje neurologije, Bobana je već bila u komi. Bila je u teškom stanju i lekari nisu uspeli da je spasu. Beba je, prema do sada dostupnim informacijama dobro, a srpska sportska zajednica je ostala zavijena u crno.U upravi Zdravstvenog centra u Zaječaru nisu želeli da odgovaraju na pitanja zašto je odlučeno da se Veličkovićeva porodi u Zaječaru, koji ju je lekar porodio, kako je došlo do komplikacija, da li je tragedija mogla da se izbegne...- Svi podaci o ovom tragičnom događaju prosleđeni su Ministarstvu omladine i sporta, ali i Ministarstvu zdravlja, koji su do tančina upoznati sa ovom nesrećom - rečeno nam je u upravi ZC u Zaječaru. - Oni su upoznati sa kompletnim slučajem i mislimo da su prava adresa da im postavite ta pitanja. Mi nismo ovlašćeni da dajemo bilo kakve odgovore. Sve ostalo što se objavljuje je u domenu spekulacija.U seniorskom debiju na najvećim takmičenjima, na šampionatu Evrope u Merakeru 2010. postala je šampionka vazdušnim pištoljem. Isti uspeh ponovila je i na EP u Vierumaekiju 2012, kao i ove godine na EP u Vroclavu. Ono što se retko pominje je da je prvu veliku medalju osvojila nastupajući sa - pozajmljenim pištoljem.Pošto je zablistala, pozvana je, kao juniorka, u seniorsku reprezentaciju Srbije. Ono što je paradoks je da, zbog nesuglasica sa bivšim klubom, nije imala svoj pištolj, niti termine za treninge. "Novosti" su tada objavile seriju tekstova o Bobani, koja je ubrzo stekla epitet naslednice Jasne Šekarić. Međutim, put do uspeha bio je trnovit. Nakon što je, zahvaljujući našem listu, dobila vazdušni pištolj od lokalne samouprave, postavilo se pitanje termina za treninge.Ostalo je zabeleženo i da se Bobana za najveća svetska takmičenja pripremala u - školskoj biblioteci borske gimnazije, ali i u svlačionici bazena u lokalnom sportskom centru. Po odlasku iz bivšeg kluba, u kome je trenirala od devete godine, sa svojim trenerom osnovala je klub "Bor 030", i njih dvoje su se, uz velika odricanja, dovijali na sve moguće načine kako bi se što bolje pripremala.Tek kada se našla u društu reprezentativki Srbije, na Bobanu su i u njenom rodnom gradu počeli da gledaju sa poštovanjem. Izgrađena je nova streljana, u kojoj se Veličkovićeva pripremala za velika takmičenja. Pored pojedinačnih, znatno je doprinela i ekipnim uspesima ženske streljačke reprezentacije, a vrhnunac karijere joj je bio nastup na OI u Rio de Žaneiru, gde je osvojila sedmo mesto.U krugu Bobaninih prijatelja i rodbine niko nije želeo da govori o ovom tragičnom događaju. Komentar nisu imali ni u Zdravstvenom centru u Zaječaru.- Ne znam zašto se Veličkovićeva odlučila da se porodi u Zaječaru, umesto u rodnom Boru - kažu u zaječarskom ZC. - U svakom slučaju, očekujemo da ćemo dobiti nalog za formiranje tima koji će obaviti unutrašnju kontrolu i ustanoviti kako je došlo do ove tragedije.