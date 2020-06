Jurica Kerbler | 27. jun 2020. 21:11 |

DOBRO SAM I BEZ SIMPTOMAODMAH nakon kratkog susreta u Zadru, Biserka je otišla u Šibenik, gde u porodičnoj kući boravi sa svojim nepokretnim suprugom. To je, kaže, ritual svakog leta.

- Nije mi to posebno teško palo, jer moramo da slušamo savete epidemiologa. Ja se, inače, osećam sasvim dobro, nemam nikakvih simptoma - iskrena je naša sagovornica.





- Bilo je neverovatno videti toliko televizijskih snimatelja i foto-reportera. Iakom često idem na sportske događaje i družim se sa poznatim sportistima, moram vam priznati da takvu atmosferu, kakva je vladala pre Novakovog dolaska u Zadar, ali i tokom njegovog boravka u Hrvatskoj, nikada nisam videla. Ipak je on zvezda svih zvezda u sportskom svetu. Danas svi u svetu znaju za Đokovića, nije on bilo ko. Gotovo su mi suze potekle kada je pričao o Draženu. Pa, o mom sinu ne može se ništa loše reći, jer je kao i Nole uvek pokazivao tu želju da pomogne ljudima. Sada je i Novak želeo da pomogne hrvatskom turizmu, a dogodilo se nešto što se nije moglo predvideti.

NOLE je samo želeo da pomogne Hrvatskoj i njenom turizmu, on je veliki čovek!Govori ovako, ekskluzivno za "Novosti", u jeku napada zapadnih medija i dela svetske sportske javnosti na teniskog asa, svetskog broja jedan, našeg Novaka Đokovića nakon saznanja da je virus korona prekinuo "Adrija tur", Biserka Petrović, majka legendarnog košarkaša Dražena Petrovića.Navodeći da Dražen i Nole imaju sličnosti iako se nikad nisu videli, Biserka, iz svoje kuće u Šibeniku gde se ovih dana preventivno nalazi u samoizolaciji, kaže da su obojica, pored toga što su sjajni sportisti, i veliki ljudi:- Mogu slobodno da kažem, veliki sportisti, ali još veći ljudi!BISERKA, koja je kratko boravila u Zadru na humanitarnom teniskom turniru gde je Novaku predala Draženov dres, posle saznanja da je bugarski teniser Grigor Dimitrov "pokrenuo spiralu" zaraženih kovidom 19 i da je među njima i Đoković, po savetu epidemiloga nalazi se u porodičnoj kući u Šibeniku, gde će ostati 14 dana.- Nije to meni posebno teško, iako sam sa Đokovićem imala veoma kratak susret. Bio je plan da poseti Draženov muzej u Šibeniku, ali, nažalost, za to nije bilo dovoljno vremena zbog njegovih obaveza oko turnira. Nakon toga su ljudi iz njegovog štaba poslali po mene automobil, došla sam u Zadar i poklonila dragom Noletu dres Nju Džerzi Netsa, u kojem je Dražen odigrao poslednje utakmice u NBA ligi.PONAVLjA gospođa Biserka da su je duboko ganule reči koje je Nole izrekao o njenom sinu, ali i naglašava da ljudi nisu svesni koliko je Nole veliki as.Sve ono što se događalo posle zadarskog turnira, za Biserku Petrović je bilo nepotrebno, jer namere organizatora su bile dobre.- Bilo je i težih situacija i tragedija u svetu, ali ostali smo i preživeli - naglašava ona.Govori nam i da joj je bilo drago jer je videla i Noletove roditelje, sa kojima se družila i kada je bila u Beogradu. Za njih, kako kaže, ima samo reči hvale, jer su to "divni ljudi koje uvek sa radošću sreće".