21. decembar 2019. 07:46

Vratio se Nikola Jokić u staru formu. Pokazao je to u nekoliko prethodnih utakmica, a sada je stigla još jedna potvrda toga.





Predvodio je Denver do pobede protiv Minesote (109:100) sa tripl-dabl učinkom - 22 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Bio je to 33. put da mu je to pošlo za rukom i po tome je ušao u istoriju.





Naime, tako se izjednačio sa Bobom Kouzijem na 10.mestu večne liste igrača sa tripl-dabl učincima. Ispred je Džejms Harden koji je 42 puta popunjavao tri statističke kolone dvocifrenim brojkama.





Sakramento je izgubio od Indijane - 119:105. U ekipi Kingsa nije bilo povređenog Bogdana Bogdanovića (članak), dok je Nemanja Bjelica pružio dobru partiju.





Za 31 minut je postigao 13 poena, uz pet skokova i tri asistencije.



U odsustvu Luke Dončića ulogu lidera u Dalasu preuzeo je Kristaps Porzingis i sa 22 poena i 18 skokova je vodio ekipu do trijumfa protiv Filadelfije - 118:97. Boban Marjanović je na terenu proveo četiri minuta i upisao je jedan skok.



Memfis je izgubio od Klivlenda (114:107). Marko Gudurić je meč odgledao sa klupe.



REZULTATI:

Klivlend-Memfis 114:107

Indijana-Sakramento 119:105

Boston-Detroit 114:93

Toronto-Vašington 122:117

Majami-Njujork 129:114

Oklahoma-Finiks 126:108

Filadelfija-Dalas 98:117

Denver-Minesota 109:100

Portland-Orlando 118:103

Golden Stejt-Nju Orleans 106:102