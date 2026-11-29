Fudbalski klub Novi Pazar uputio je hitan poziv svojim navijačima da se uključe u akciju čišćenja snega sa Gradskog stadiona kako bi se obezbedili uslovi za odigravanje utakmice protiv Crvene zvezde.

Kredit: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog snežnih padavina koje su prekrile teren, rukovodstvo kluba pozvalo je pristalice da dođu na stadion najkasnije do 12.30 časova i pomognu u pripremi igrališta za važan prvenstveni duel.

Utakmica protiv crveno-belih zakazana je za 15.30, u okviru 17. kola Superlige Srbije, pa vremena za pripremu terena nema mnogo.

Novopazarci su se navijačima obratili i zvaničnim saopštenjem, u kojem su istakli koliko im je njihova pomoć važna.

– Apel navijačima! Zbog snega koji je prekrio Gradski stadion, potrebna nam je pomoć u čišćenju kako bi se stvorili uslovi za odigravanje današnje utakmice protiv Crvene zvezde. Pozivamo sve navijače da dođu na stadion do 12.30 i pomognu da teren bude spreman za utakmicu koja počinje u 15.30. Danas nam je potrebna vaša pomoć. Svi zajedno za Novi Pazar. Ne brinite, stadion će biti očišćen i utakmica će se odigrati. Uz radnike kluba i naše navijače, koji su uvek bili uz Novi Pazar i kada je najteže, uklonićemo sneg i učiniti sve da teren bude spreman. Nije prvi put da se suočavamo sa izazovima, a upravo se u ovakvim situacijama pokazuje koliko sloga i zajedništvo znače. Neki će se podsmevati, a neki će raditi – navodi se u saopštenju kluba.

Crvena zvezda u ovaj duel ulazi kao prvoplasirana ekipa na tabeli, sa 46 osvojenih bodova iz 16 utakmica, dok se Novi Pazar nalazi na osmoj poziciji sa 22 boda.

Ostaje da se vidi da li će uz pomoć navijača teren biti spreman i da li će se utakmica odigrati u predviđenom terminu.