IRAN TVRDI DA AMERIKA BEŽI OD NJEGOVIH RAKETA: Vašington traži novo uporište u Africi
SJEDINjENE Američke Države planiraju da uspostave vojne baze u Keniji i na području Roga Afrike jer više ne mogu da koriste svoje baze na Bliskom istoku, izjavio je danas portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohebi.
U izjavi za agenciju WANA, Mohebi je rekao da je Iran uništio neke američke baze u regionu, dok su druge ostale neoperativne.
Mohebi je naveo i da SAD pokušavaju da umaknu dometu iranskih raketa uspostavljajući baze u Africi, prenosi Al Džazira.
Novinski izveštaji su proteklih meseci sugerisali da je Teheran naneo štetu u visini od više milijardi dolara američkim bazama širom regiona.
Administracija predsednika SAD Donalda Trampa, s druge strane, tvrdi da je većina iranskih napada osujećena.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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