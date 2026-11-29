SJEDINjENE Američke Države planiraju da uspostave vojne baze u Keniji i na području Roga Afrike jer više ne mogu da koriste svoje baze na Bliskom istoku, izjavio je danas portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohebi.

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U izjavi za agenciju WANA, Mohebi je rekao da je Iran uništio neke američke baze u regionu, dok su druge ostale neoperativne.

Mohebi je naveo i da SAD pokušavaju da umaknu dometu iranskih raketa uspostavljajući baze u Africi, prenosi Al Džazira.

Novinski izveštaji su proteklih meseci sugerisali da je Teheran naneo štetu u visini od više milijardi dolara američkim bazama širom regiona.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa, s druge strane, tvrdi da je većina iranskih napada osujećena.

(Tanjug)

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