JEMENSKA pobunjenička grupa Huti, koje podržava Iran, zapretila je danas da će napasti luku Džeda i sve druge saudijske luke na obali Crvenog mora, kao odgovor na ono što je opisala kao saudijski napad na jemensku luku Ras Isa.

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Televizija Al Masirah, koja je povezana sa Hutima, javila je da je Saudijska Arabija izvela vazdušne napade na Ras Isu, glavnu luku za uvoz goriva u područja pod kontrolom Huta u zapadnoj jemenskoj provinciji Hodeida, prenosi Rojters.

Neposredno pre toga, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pozvala je civile da napuste luku radi sopstvene bezbednosti i objavila mapu područja. Huti su potom pozvali radnike i stanovništvo u blizini saudijskih luka na Crvenom moru da ih odmah napuste, a brodarskim kompanijama poručili da uklone plovila iz tih luka.

Pretnje predstavljaju novu eskalaciju sukoba između Saudijske Arabije i Huta, koji sve češće napadaju ekonomsku infrastrukturu.

Ras Isa je pre početka rata u Jemenu 2014. godine služila kao terminal za izvoz sirove nafte, a prethodno su je napadale i Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Yemen war can end 'tomorrow' if Houthis come to the table, Saudi-led coalition official says https://t.co/FtGZxOT73q — Reuters (@Reuters) November 29, 2026

Američke snage napale su Ras Isu u aprilu 2025. godine, navodeći da je cilj bio da se Hutima onemogući pristup izvoru goriva i prihodima. Izrael je u julu iste godine izveo napade na Ras Isu i još dve jemenske luke, tvrdeći da odgovara na učestale napade Huta na Izrael.

Rat u Jemenu počeo je krajem 2014. godine, kada su Huti zauzeli prestonicu Sanu, nakon čega je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u martu 2015. intervenisala u korist međunarodno priznate vlade.

Primirje uz posredovanje Ujedinjenih nacija iz 2022. uglavnom je poštovano sve do nastavka borbi u julu, što je dodatno pogoršalo dugotrajnu humanitarnu krizu u zemlji.

(Tanjug)

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