Madriđani priredili neprijatno iznenađenje svojim navijačima.

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Fudbaleri Reala šokantno su poraženi od Alavesa u Madridu rezultatom 1:2, čime su napravili korak unazad u trci za vodećom Barselonom.

Ekipa Žozea Murinja dva puta je kapitulirala na svom "Santjago Bernabeuu", dok je trener "los blankosa" posle meča izneo niz kritika na račun arbitara:

- Ovaj sudija... Da vidimo koga će da isključi sledeće sezone. Pre dve sezone to je bio Embape, prošle Vinisijus, a ove sezone Belingem. Videćemo da li je sledeći na redu Kurtoa. Ovaj sudija voli da demonstrira silu, on je pravi fenomen. Ne želim da kažem da smo izgubili isključivo zbog sudije. Ali postoje jasna pravila koja propisuje i sama UEFA: gaženje protivnika, žuti karton, ruka u lice, žuti karton, povlačenje u kontranapadu, žuti karton. A kada povuku igrača kao što je Embape, opomene nema. Bio sam izuzetno ljut - rekao je Murinjo.

Portugalac smatra i da je njegova ekipa oštećena za jedanaesterac u završnici utakmice. "Posebni" napominje da veruje Belingemovim rečima, iako spornu situaciju nije najbolje video:

- Video sam situaciju sa klupe i nisam bio siguran, ali Džud je i na terenu i u svlačionici rekao da je bio penal. Kada mi igrač to kaže na takav način, verujem mu. Ovaj sudija želi svima da pokaže koliko je poseban - poručio je Portugalac.

Foto: AP Photo/Bernat Armangue

S druge strane, Murinjo je pohvalio taktičku pripremu Kikea Sančesa Floresa, ali nije prećutao nezadovoljstvo ponašanjem gostujuće ekipe. Zasmetalo mu je odugovlačenje igrača Alavesa, naročito kada su sa klupe protivničkog tima ubacili drugu loptu na teren da bi izazvali prekid.

- Kike je postavio ekipu na način koji nas nije iznenadio. Juče smo trenirali sa namerom da se naviknemo na protivnika koji se brani na taj način. Imali su sreće što je sudija bio veoma tolerantan prema njihovom odugovlačenju. Ne želim da idem predaleko, ali bio je toliko popustljiv da, uprkos jasnom pravilu prema kojem trener dobija crveni karton ako se sa klupe ubaci lopta na teren, to nije učinio iako su dva puta ubacili loptu. Usporili su ritam, smanjili efektivno vreme igre i otežali nam posao. Čestitam Kikeu na pristupu utakmici. Jedino što osuđujem, jer je ružno, jeste ubacivanje lopti na teren. To više niko ne radi u fudbalu - objasnio je Murinjo.

Prvotimac Reala Arda Guler je prilikkom izmene bio vidno nezadovoljan. Murinjo je objasnio zašto ga je izveo:

- Igrali smo protiv ekipe koja je zgusnula svoju defanzivnu trećinu. Kada bi osvojili loptu, nisu želeli da je zadrže u posedu, već da je direktno proslede napadačima i ugroze nas iz kontranapada. Nama je nedostajalo prisustvo u kaznenom prostoru. Kružili smo loptom, ali nismo imali dovoljno igrača u šesnaestercu. Sa Bernardom i Ardom, dvojicom sličnih fudbalera koji vole da imaju loptu u nogama, nismo pronalazili prostor. Kada sam odlučio da uvedem Espija, imao sam dve mogućnosti, da izvedem Ardu ili Vinisijusa. Smatrao sam da ćemo sa Diomandeom na jednoj i Vinisijusom na drugoj strani dobiti širinu, dok bi Arda i Bernardo obavljali isti posao.

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Priznaje da nije inenađen, ali ni ljut zbog poteza turskog reprezentativca posle zamene.

- Meni je to sasvim u redu. To je normalna reakcija fudbalera koji ima želju da igra. Smatram to potpuno prirodnim - kaže trener Reala.

Novinare je zanimao Murinjov komentar na zvižduke koje je Vinisijus Žunior dobio sa tribina. Ipak, nije želeo da dozvoli da se razgovor usmeri na nezadovoljstvo navijača pojedinim igračima.

- Moj je utisak da, kada Real Madrid izgubi, već imate priču o kojoj možete da pišete do srede: Real Madrid je izgubio od Alavesa na Bernabeuu. Nema potrebe da izmišljate priče o zvižducima Vinisijusu, ljutnji Arde Gulera ili zvižducima meni zato što sam ga izveo. Takve priče smišljate kada stvari idu dobro, da biste imali o čemu zanimljivom da pišete, a sada kada smo izgubili od Alavesa, to je samo po sebi zanimljivo, ne morate ništa da izmišljate. Vini je bio kao i ostatak ekipe. Mislim da ne možete da kažete da je bilo koji igrač bio bolji od ostalih. A odgovoran je trener. Ne treba mi još jedna priča.

Na kraju je odgovornost preuzeo na sebe i zaštitio igrače:

- Odgovornost je moja, odluke su moje. Izgubili smo bodove koje nismo smeli da ispustimo, ali život ide dalje i već sutra se vraćamo poslu - zaključio je Murinjo.

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