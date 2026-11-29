OGLASIO SE ANTONIJEVIĆ: Otkrio šta mu se dogodilo u jutarnjem programu
MILAN Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, oglasio se nakon što mu je pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva, kada je emisija prekinuta, a Hitna pomoć pozvana da interveniše.
Antonijević je nakon ukazane pomoći poručio da je dobro i objasnio šta mu se dogodilo, svima koji su se zabrinuli nakon dramatičnih scena koje su se odigrale pred kamerama.
- Dobro sam, samo blackout (pomračenje), bila Hitna, hvala što brinete - kratko je poručio Antonijević za Alo.
Podsetimo, Antonijeviću je iznenada pozlilo tokom razgovora o predsedničkim izborima u Srbiji. U jednom trenutku postalo je vidljivo da mu nije dobro, nakon čega je program prekinut.
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