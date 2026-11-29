SNS PRED VELIKOM ODLUKOM: Vučić otkrio tri scenarija za predsedničke izbore, jedan mu je najbliži
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić obraćajući se građanima Srbije, naveo je da je u četvrtak sednica GO stranke SNS gde će doneti odluku o učešću na predsedničmim izborima.
- Tu odluku koju donesemo ćemo poštovati. Jedna opcija je da izađemo sa svojim kandidatom, druga da se podrži neko od nezavinsih, više ljudi nas je pitalo za podršku i treće je da ne izađemo sa kandidatom. Smatram da je treća opcija najbolja. Neko bi rekao da sam tvrdoglav ali mislim da sam principijalan. Naveću vam najmanje 10 važnih razloga. Od izborne pobede tzv. studentske liste, ni jednog trenutka nisu pokušali da naprave razgovore, spuste tenzije i podele u društvu. Ljudi su nastavili da se dodvoravaju ekstremistima u njihovim redovima, dok je borbra za funkcije u toku. Nije opozicija ostala bez potpredsedničkih mesta, već građani Srbije su ostali bez svojih predstavnika u određenim telima, jer ih ti građani nisu zanimali i smatraju da će oni da nađu neke predstavnike koji će da budu fini i dobri i koji će da ih tetoše... Pod dva arbitrarnost u hapšelju i progonu ljudi. Ta arbitrarnost je blaga reč i hapšenja ljudi širom Srbije od Leksovca, Inđije i Smederav od Jasmine Vojnović jer nije htela da preda vlast razbojnicima, i onda okrivljena jer je nosila smeće na divlju deponiju, zato su danas naprvili deponiju od Smederva, ljudi bacaju smeće gde stignu i ne mogu da dišu. Podneli su prijavu protiv Zorane Bratić zbog iste stvari. Uhapsite još nekog, sve uhapsite. Šti ne hapsite direktore škola i ustanova koje imaju sale za fizioterapiju, pa svi ih izdaju. Što ste uhapsili Drida i Maksimovića? Ovo nije sloboda, ovo je tiranija. Pod tri, danas smo jedini pod okriljem Saveta Evrope u kojem je jedan glavni urednik i novinar direktni politički zatvorenik zbog političkog delikta. Ne zbog uvreda i teških reči, ne možete baš u zatvor zbog "nanu li vam naninu", to nije ni psovka - rekao je Vučić.
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