ČUPIĆ DO PREDSEDNICE TZV. KOSOVA: Slika sa samita u Ohridu - predsednik Skupštine se sreo i sa Milanovićem i Milatovićem
ALEKSANDAR Čupić, predsednik Skupštine i vd predsednika države, učestvovao je na samitu lidera procesa Brdo-Brioni u Ohridu, odakle je poručio da će spoljna politika Srbije biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna, te da u razumnom roku očekuje formiranje nove Vlade.
Čupić se na početku obraćanja zahvalio šefovima država na razumevanju njegovog specifičnog položaja, budući da u svojstvu predsednika Skupštine Srbije trenutno zamenjuje predsednika Republike.
On je naglasio da su građani Srbije pokazali da shvataju važnost izgradnje i očuvanja institucija, kao i da postoji nasušna potreba za vladavinom prava. Podsetio je da njegova trenutna ovlašćenja nisu da formuliše i sprovodi politiku države, dodajući da u razumnom roku očekuje formiranje Vlade Srbije i predstavljanje njenog programa.
- Kažu da samo jednom možeš ostaviti dobar prvi utisak, tako da nisam vlastan niti voljan da u ovom trenutku iskazujem detalje spoljne politike moje države. Uveravam vas da će ona biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna - poručio je Čupić.
Govoreći o predloženom tekstu Deklaracije u okviru procesa Brdo-Brioni, v.d. predsednika je istakao da Srbija ima duboko razumevanje za dobronamerne ideje, kao i da su solidarnost i demokratija na vrhu lestvice potreba u regionu.
- Postoji očigledna potreba da sarađujemo, napredujemo i gradimo bolji svet za naše potomstvo. Postoji i jasna obaveza prema našim građanima da štitimo vitalne državne i nacionalne intersse i sačuvamo dostojanstvo u međunarodnim odnosima - naveo je on.
Čupić se tokom samit susreo i sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Njih dvojica su se fotografisali i rukovali.
Takođe, na zajedničkoj fotografiji Čupić se nalazi do predsedsednice lažne države Kosovo Justinom Širokom Puljom.
Čupić sa Milatovićem
Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u Ohridu, na marginama Samita lidera Brdo-Brioni procesa, sa predsednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandrom Čupićem.
Iz Kabineta Milatovića saopšteno je da šef crnogorske države čestitao Čupiću na izboru, ističući da nedavni izborni rezultat u Srbiji predstavlja priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima dve države, zasnovanog na međusobnom poverenju, punom uvažavanju i iskrenom partnerstvu.
- Crna Gora i Srbija imaju mnogo razloga da sarađuju. Naša je politička odgovornost da tu saradnju pretočimo u konkretne rezultate koji će unaprediti život građana obe države - poručio je Milatović.
Ukazao je na značaj snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja.
- Želim da odnosi Crne Gore i Srbije budu primer dobrosusedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Da umesto političkih tenzija govorimo o razvoju, umesto podela o povezivanju, a umesto pitanja koja nas vraćaju u prošlost, o budućnosti koju želimo da gradimo - zaključio je Milatović, navodi se u saopštenju.
Čupić i Milatović u Ohridu učestvuju na skupu Brdo-Brioni procesa.
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