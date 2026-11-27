ALEKSANDAR Čupić, predsednik Skupštine i vd predsednika države, učestvovao je na samitu lidera procesa Brdo-Brioni u Ohridu, odakle je poručio da će spoljna politika Srbije biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna, te da u razumnom roku očekuje formiranje nove Vlade.

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Kabinet predsednika Severne Makedonije/ Denis Jagdži

Čupić se na početku obraćanja zahvalio šefovima država na razumevanju njegovog specifičnog položaja, budući da u svojstvu predsednika Skupštine Srbije trenutno zamenjuje predsednika Republike.

On je naglasio da su građani Srbije pokazali da shvataju važnost izgradnje i očuvanja institucija, kao i da postoji nasušna potreba za vladavinom prava. Podsetio je da njegova trenutna ovlašćenja nisu da formuliše i sprovodi politiku države, dodajući da u razumnom roku očekuje formiranje Vlade Srbije i predstavljanje njenog programa.

- Kažu da samo jednom možeš ostaviti dobar prvi utisak, tako da nisam vlastan niti voljan da u ovom trenutku iskazujem detalje spoljne politike moje države. Uveravam vas da će ona biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna - poručio je Čupić.

Govoreći o predloženom tekstu Deklaracije u okviru procesa Brdo-Brioni, v.d. predsednika je istakao da Srbija ima duboko razumevanje za dobronamerne ideje, kao i da su solidarnost i demokratija na vrhu lestvice potreba u regionu.

- Postoji očigledna potreba da sarađujemo, napredujemo i gradimo bolji svet za naše potomstvo. Postoji i jasna obaveza prema našim građanima da štitimo vitalne državne i nacionalne intersse i sačuvamo dostojanstvo u međunarodnim odnosima - naveo je on.

Čupić se tokom samit susreo i sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Njih dvojica su se fotografisali i rukovali.

Takođe, na zajedničkoj fotografiji Čupić se nalazi do predsedsednice lažne države Kosovo Justinom Širokom Puljom.

Čupić sa Milatovićem

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u Ohridu, na marginama Samita lidera Brdo-Brioni procesa, sa predsednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandrom Čupićem.

Iz Kabineta Milatovića saopšteno je da šef crnogorske države čestitao Čupiću na izboru, ističući da nedavni izborni rezultat u Srbiji predstavlja priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima dve države, zasnovanog na međusobnom poverenju, punom uvažavanju i iskrenom partnerstvu.

- Crna Gora i Srbija imaju mnogo razloga da sarađuju. Naša je politička odgovornost da tu saradnju pretočimo u konkretne rezultate koji će unaprediti život građana obe države - poručio je Milatović.

Ukazao je na značaj snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja.

Vrijeme je za novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Srbije, zasnovano na povjerenju, međusobnom uvažavanju i iskrenom partnerstvu. 🇲🇪🤝🇷🇸 U razgovoru sa Aleksandrom Čupićem u Ohridu istakao sam značaj ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja, u interesu građana obje države. Želim da Crna Gora i Srbija budu primjer dobrosusjedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Naša je odgovornost da bliskost naših građana pretočimo u snagu partnerstva naših država. @skupstina_rs — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) November 27, 2026

- Želim da odnosi Crne Gore i Srbije budu primer dobrosusedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Da umesto političkih tenzija govorimo o razvoju, umesto podela o povezivanju, a umesto pitanja koja nas vraćaju u prošlost, o budućnosti koju želimo da gradimo - zaključio je Milatović, navodi se u saopštenju.

Čupić i Milatović u Ohridu učestvuju na skupu Brdo-Brioni procesa.