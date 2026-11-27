LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je snimak na kom se vidi uhapšeni urednik Informera Dragan J. Vučićević sa decom.

Printskrin

- Sloboda za Vučka! - napisao je kratko Vučić na Instagramu.

Podsećamo, ispred Okružnog zatvora u Beogradu održan je skup podrške vlasniku i glavnom i odgovornom uredniku TV Informer Draganu J. Vučićeviću, kome je određen pritvor do 30 dana.

Drugi osnovni sud u Beogradu odredio je Vučićeviću pritvor do 30 dana. Protiv rešenja dozvoljena je žalba u roku od tri dana od prijema.