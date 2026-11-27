Mlada reprezentacija Srbije nastavlja da blista na Svetskom prvenstvu U17! Orlići su u velikom duelu savladali Kolumbiju rezultatom 1:0, a posebnu pažnju privuklo je prisustvo jednog od najvećih imena svetskog fudbala, Dejvida Bekama, koji je sa tribina pratio susret naših momaka.

FOTO: FIFA

Srbija je još jednom pokazala da poseduje izuzetno talentovanu generaciju, koja se ne plaši velikih izazova i koja na svetskoj sceni igra sa mnogo samopouzdanja. Protiv Kolumbije nije bilo lako, ali su naši fudbaleri pokazali karakter, disciplinu i želju da stignu do još jednog velikog rezultata.

Trenutak odluke dogodio se u 72. minutu, kada je Nebojša Grujić zatresao mrežu Kolumbijaca i izazvao veliko slavlje među srpskim navijačima. Taj pogodak doneo je Srbiji minimalnu, ali izuzetno vrednu pobedu.

Ipak, rezultat nije bio jedina zanimljivost ovog susreta. Na tribinama se našao i Dejvid Bekam, legendarni engleski fudbaler i jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u istoriji ovog sporta. Njegovo prisustvo dodatno je privuklo pažnju na utakmicu i uspeh mladih reprezentativaca Srbije.

Za naše Orliće ovo je još jedan veliki podstrek. Kada se na svetskoj fudbalskoj sceni ostvaruju ovakve pobede, a utakmice prate i najveće fudbalske zvezde, jasno je koliko pažnje može da privuče kvalitetan rad sa mladim igračima.

Orlići su pokazali da se za srpski fudbal ne treba brinuti kada je reč o budućnosti. A pobeda nad Kolumbijom, uz Dejvida Bekama na tribinama, svakako je trenutak za pamćenje!