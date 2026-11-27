Legenda fudbala gledala veliku pobedu Orlića na SP
Mlada reprezentacija Srbije nastavlja da blista na Svetskom prvenstvu U17! Orlići su u velikom duelu savladali Kolumbiju rezultatom 1:0, a posebnu pažnju privuklo je prisustvo jednog od najvećih imena svetskog fudbala, Dejvida Bekama, koji je sa tribina pratio susret naših momaka.
Srbija je još jednom pokazala da poseduje izuzetno talentovanu generaciju, koja se ne plaši velikih izazova i koja na svetskoj sceni igra sa mnogo samopouzdanja. Protiv Kolumbije nije bilo lako, ali su naši fudbaleri pokazali karakter, disciplinu i želju da stignu do još jednog velikog rezultata.
Trenutak odluke dogodio se u 72. minutu, kada je Nebojša Grujić zatresao mrežu Kolumbijaca i izazvao veliko slavlje među srpskim navijačima. Taj pogodak doneo je Srbiji minimalnu, ali izuzetno vrednu pobedu.
Ipak, rezultat nije bio jedina zanimljivost ovog susreta. Na tribinama se našao i Dejvid Bekam, legendarni engleski fudbaler i jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u istoriji ovog sporta. Njegovo prisustvo dodatno je privuklo pažnju na utakmicu i uspeh mladih reprezentativaca Srbije.
Za naše Orliće ovo je još jedan veliki podstrek. Kada se na svetskoj fudbalskoj sceni ostvaruju ovakve pobede, a utakmice prate i najveće fudbalske zvezde, jasno je koliko pažnje može da privuče kvalitetan rad sa mladim igračima.
Orlići su pokazali da se za srpski fudbal ne treba brinuti kada je reč o budućnosti. A pobeda nad Kolumbijom, uz Dejvida Bekama na tribinama, svakako je trenutak za pamćenje!
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