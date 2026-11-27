Kadetska reprezentacija Srbije nastavlja da oduševljava na Svetskom prvenstvu u Kataru! Izabranici Igora Matića ostvarili su i treću pobedu u grupnoj fazi, pošto su savladali aktuelnog šampiona Južne Amerike, selekciju Kolumbije, rezultatom 1:0 (0:0). Junak velikog trijumfa bio je Nebojša Grujić, koji je pogodio u 72. minutu.

FOTO: FIFA

Posle Hondurasa (2:0) i Japana (1:0), Orlići su na kolena bacili još jednog izuzetno kvalitetnog protivnika. Tako su grupnu fazu završili sa maksimalnih devet bodova, bez primljenog gola, osvojivši prvo mesto u grupi L i potvrdili da pripadaju samom vrhu svetskog kadetskog fudbala.

Selektor Igor Matić odlučio je da za poslednji meč grupne faze promeni nekoliko pozicija u sastavu, pošto je Srbija već ranije obezbedila plasman u šesnaestinu finala. Sa druge strane, Kolumbijci su u Dohu stigli kao fizički izrazito moćna ekipa, što se posebno videlo u duelima tokom prvog poluvremena.

Ipak, razlika u fizičkoj konstituciji nije pokolebala naše fudbalere. Srbija je od početka delovala organizovano i konkretnije u napadu, a najbolje prilike u prvom delu igre imala je u 18. i 20. minutu. Najpre je pokušao David Vajagić, a zatim i Veljko Pejović, ali je golman Ortis oba puta uspeo da sačuva svoju mrežu.

Kolumbija je prvi ozbiljniji odgovor imala u 33. minutu, kada je Kajsedo izašao pred Veljka Popovića. Srpski čuvar mreže odlično je reagovao, pravovremeno istrčao i sprečio pogodak. Samo dva minuta kasnije viđena je gotovo identična situacija na drugoj strani, ali je sada golman Kolumbije Ortiz izašao daleko od svog gola i otklonio opasnost.

DEJVID BEKAM GLEDAO ORLIĆE U DOHI

Nastupi Srbije na Mundijalitu privlače pažnju i velikih imena svetskog fudbala. Duel protiv Kolumbije iz VIP lože kompleksa Aspire Zone posmatrao je i legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam.

Tako se pridružio nizu poznatih fudbalskih ličnosti koje su prethodnih dana pratile nastupe srpskih kadeta u Kataru. Među njima su bili predsednik FIFA Đani Infantino, Arsen Venger, Pjerluiđi Kolina i Bora Milutinović.

FOTO: FIFA

POPOVIĆ ČUVAO MREŽU, GRUJIĆ DONEO POBEDU

Kolumbija je u drugom poluvremenu pokušala da preuzme inicijativu i stigne do prednosti, ali je Srbija ponovo pokazala koliko je kvalitetna i u defanzivnom delu igre. Veljko Popović bio je na visini zadatka i sa nekoliko odličnih intervencija zaustavio pokušaje protivnika.

Njegove odbrane dale su dodatno samopouzdanje saigračima, koji su strpljivo čekali svoju priliku. Dočekali su je u 72. minutu, kada je Ognjen Matanović lepo uposlio Nebojšu Grujića, a ovaj zatresao mrežu za veliko slavlje Orlića.

Kolumbija je u završnici pokušala da izbegne poraz i pojačala pritisak, ali je srpska odbrana ostala na visini zadatka. Izabranici Igora Matića sačuvali su prednost i upisali treći uzastopni trijumf na šampionatu.

Tri utakmice, tri pobede, devet bodova i nijedan primljeni gol. Srbija je grupnu fazu završila na najbolji mogući način i sa prve pozicije odlazi u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Učinak koji zaslužuje veliko poštovanje!

FOTO: FIFA

SASTAVI

KOLUMBIJA: Ortiz, Estrelja, Fori (46. Valjekilja), Moreno, Murilo, Maturana, Rohas, Agamec (46. Martinez), Munjoz (46. Ečeverija), Kaisedo, Eskorija. Selektor: Fredi Hurtado.

SRBIJA: Popović, Đurić, Marinković, Marić (54. Strika), Davidov, Đokić (64. Cojić), Matanović (76. Žarković), Stevanović (54. Sibinović), Andrijašević, Vajagić (54. Grujić), Pejović. Selektor: Igor Matić.

Strelac: Grujić u 72. minutu.

Stadion: Kompleks Aspajr zona, Doha. Sudija: Abdulahadi Al Ruvaili (Katar).