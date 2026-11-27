Predstojeći duel Novog Pazara i Crvene zvezde privlači veliku pažnju, a trener domaćeg tima Nenad Lalatović izneo je očekivanja pred susret sa aktuelnim šampionom Srbije. Meč je na programu u nedelju od 15.30 časova.

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Strateg Pazaraca osvrnuo se i na nedavnu evropsku utakmicu crveno-belih protiv Genta, pohvalivši njihovo izdanje i istakavši da ih očekuje veoma težak zadatak.

- Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na igri protiv Genta. Dominirala je svih 90 minuta i apsolutno zaslužila da pobedi. To nam govori da moramo da budemo veoma oprezni pred nedelju, jer Zvezda kako vreme odmiče igra sve bolje. S obzirom na budžet, kvalitet igrača i trenera kojeg ima, to je na neki način i normalno. Rijera pokazuje da je kvalitetan trener i verujem da će Zvezda pod njegovim vođstvom biti sve bolja. U Evropi igra dobro, možda nema fenomenalne rezultate, ali se vidi rukopis trenera - rekao je Lalatović.

Iako je imao reči hvale za rad Alberta Rijere, trener Novog Pazara izdvojio je i određene detalje u njegovom izboru pozicija za pojedine fudbalere. Posebno se osvrnuo na Mateja Gaštarova, za kojeg smatra da bi trebalo da dobije veću ulogu u veznom redu.

- Rijera nije neki rebus. Stručni štab i ja gledali smo dosta Zvezdinih utakmica. Imaju fenomenalne rotacije, igraju u formacijama 3-2-2-3 i 3-4-3, menjaju raspored igrača u zavisnosti od toga kako se protivnik postavi. U svakom trenutku znaju šta hoće i teško im je parirati. Međutim, igra Gaštarov, koji je najbolji vezni igrač – videli ste ga kada je ušao u sredinu terena… Zašto od dobrog veznog igrača pravimo lošeg štopera? Zašto od lošeg desnog beka pravimo lošeg veznog igrača? Taj mali je možda trenutno najbolji vezni igrač u ligi. Ako bude igrao na toj poziciji, prodaće se za 20.000.000 evra. To dete nije štoper, ali Rijera ima svoju ideju – da sa njim pravi višak i iznosi loptu, jer ima fenomenalan korak i osećaj za prostor.

Lalatović se potom osvrnuo na razliku u kvalitetu i finansijskim mogućnostima između Crvene zvezde i ostalih klubova Superlige. Smatra da crveno-beli zbog širine igračkog kadra imaju veliku prednost u domaćem prvenstvu, dok ostali timovi nemaju dovoljno kvalitetnih alternativa na svim pozicijama.

- Sa takvim igračima, reprezentativcima, nije normalno da Zvezda ne dominira u prvenstvu. Problem nas ostalih ekipa jeste kako da se suprotstavimo takvom budžetu i fondu igrača. Oni imaju 25 podjednako kvalitetnih igrača, mi ostali po 12-13 koje možemo da rotiramo, dok ostali nisu na tom nivou. Teško je opteretiti Zvezdu u domaćem prvenstvu onako kako je opterećena u Evropi. Voleo bih da je drugačije, ali da bi bilo tako, superligaši moraju da imaju veće budžete.

Bez obzira na snagu protivnika, trener Novog Pazara ističe da njegova ekipa nema razloga za strah. Kao dodatni motiv naveo je istorijski trijumf koji je već ostvario sa Pazarom na stadionu Crvene zvezde, verujući da njegov tim i ovog puta može da priredi iznenađenje.

- Apsolutno verujem u svoj tim. Mi nemamo šta da izgubimo protiv Crvene zvezde. To sam rekao igračima i kada smo ostvarili prvu pobedu u istoriji Novog Pazara na Marakani. Cela Srbija očekuje da mi ne pobedimo. Ako pobedite, vi ste heroji, ako izgubite, u Srbiji je normalno da Crvena zvezda pobeđuje svakoga. Tako treba da razmišljamo i u nedelju. Nema razloga da se bojimo Crvene zvezde. Vidim da pišu da igraju kao Barselona i zaista tako izgledaju u ovom trenutku, ali nismo ni mi mačji kašalj.

Iskustvo koje je stekao tokom boravka u Crvenoj zvezdi Lalatović vidi kao jednu od prednosti u pripremi utakmice. Dobro poznaje način funkcionisanja beogradskog kluba, ali i ističe da postoje načini da se zaustavi njegov kvalitetan tim.

- Ja sam u Crvenoj zvezdi ponikao, bio sam njen igrač, kapiten i trener. Znam kako je biti u Crvenoj zvezdi, ali znam i kako može da se pobedi. Crvena zvezda se pobeđuje disciplinom, sa više faulova na njihovoj polovini, agresivnom igrom i verom u sebe. Imaju oni svoje rotacije, imamo mi svoje. Ne treba da dođemo u situaciju da se samo branimo, treba i da igramo. Nije lako, pogotovo sada kada igraju fenomenalno i puni su samopouzdanja, ali i mi smo puni samopouzdanja. Gledam kako ide lopta na treninzima – nikad bolje. Oni su u top formi, mi smo u top formi, a igramo kod kuće, pred našom publikom.

Na kraju obraćanja medijima, Lalatović je otkrio da ima velike ambicije pred ovaj susret. Nakon ostvarenja prethodnih ciljeva, sada se nada novom velikom uspehu sa Novim Pazarom i pobedi pred domaćim navijačima.

- Sanjao sam trofej, pa sam ga dosanjao. Sanjao sam da kao trener Novog Pazara pobedim na Marakani, pa sam uspeo u tome. Sada sanjam da pred punim tribinama u Novom Pazaru pobedimo ovu moćnu Crvenu zvezdu. Niko ne može da nam zabrani da sanjamo. Daćemo ne 100, nego 200 odsto svojih mogućnosti. Niko na terenu nije poginuo, pa nećemo ni mi. Momci, igrajte hrabro, odvažno, snažno, igrajte za Novi Pazar, za navijače i za ovaj grad. Ako je Crvena zvezda bolja, neka pobedi, to je očekivano. Ako mi pobedimo, očekujem veliko slavlje, da se ceo grad zapali posle utakmice.

Zanimljiv detalj sa konferencije odnosio se i na Lalatovićev izbor garderobe za utakmicu. Trener Novog Pazara priznao je da veruje kako mu odeća koju nosi ponekad može doneti sreću ili uticati na rezultat, zbog čega još uvek nije odlučio u kakvom će se izdanju pojaviti na susretu.

- Kada sam se elegantno obukao, poraženi smo, a jesam neko ko gleda na te stvari. Kada sam obukao trenerku i prsluk, počeli smo da pobeđujemo. Razmišljam šta ću obući prekosutra. Možda bude sportska varijanta zbog malera… Ipak, bitnije mi je da moj Pazar odigra dobru, kvalitetnu utakmicu. Sanjam pun stadion i pobedu - zaključio je Lalatović.