PRVA nedelja decembra 2026. godine, prema astrološkim prognozama, donosi emotivno razbuđivanje, završetak starih ljubavnih priča i priliku da promenimo odnose koji nas više ne ispunjavaju.

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Mesec u Devici na početku nedelje podstiče produktivnost i iskrenost, dok njegov prelazak u Vagu naglašava potrebu za ravnotežom i postavljanjem ličnih granica.

Najznačajniji astrološki događaj očekuje nas u petak, 4. decembra, kada Venera i Mesec ulaze u Škorpiju.

Sve lekcije koje smo naučili tokom retrogradnog kretanja Venere sada ćemo imati priliku da primenimo. Za pojedine horoskopske znakove to će značiti novu ljubav, za druge konačno oslobađanje od prošlosti, dok će neki doneti odluke koje bi mogle da odrede njihov životni pravac u 2027. godini.

Ovan

Početak nedelje donosi vam energiju potrebnu da završite obaveze koje ste dugo odlagali. Bićete odlučniji, organizovaniji i spremniji da se suočite sa poslovnim izazovima. Nemojte trošiti vreme na rasprave koje vas udaljavaju od cilja.

Sredinom nedelje poželećete više vremena da provodite sa ljudima koji vam prijaju. Zauzeti Ovnovi mogli bi da obnove bliskost sa partnerom, dok će slobodni pripadnici ovog znaka uživati u zanimljivim razgovorima i novim poznanstvima.

Vikend donosi intenzivnije emocije. Moguće je da ćete konačno otvoriti temu koju ste dugo izbegavali ili doneti odluku o budućnosti jednog odnosa.

Savet za ovu nedelju: Hrabrost se ne ogleda samo u donošenju velikih odluka, već i u spremnosti da pokažete ranjivost.

Bik

Prošlost bi tokom ove nedelje mogla da vas podseti na ono što više ne želite da prihvatate u ljubavi. Bićete iskreniji prema sebi i spremniji da priznate da su se vaše potrebe promenile.

Na poslovnom planu prijaće vam jasna organizacija. Napravite konkretan raspored obaveza i pokušajte da završite najvažnije zadatke pre vikenda. Tako ćete sebi omogućiti više vremena za privatni život.

Povratak Venere u Škorpiju, vaš partnerski znak, posebno naglašava emotivne odnose. Pred vama je prilika da izgradite kvalitetniju vezu, ali bez ponavljanja kompromisa koji su vas ranije činili nesrećnim.

Savet za ovu nedelju: Nemojte dozvoliti da nostalgija ulepša ono što vas je nekada povređivalo.

Blizanci

Prva nedelja decembra budi vašu kreativnost. Ideje koje ste prethodnih meseci zapisivali, ali nikada niste realizovali, ponovo bi mogle da vas zainteresuju. Posebno će vam prijati aktivnosti koje vam omogućavaju da se izrazite na drugačiji način.

Dom će postati mesto na kojem pronalazite inspiraciju i obnavljate energiju. Možda ćete poželeti da promenite enterijer, započnete novi hobi ili se posvetite projektu koji ste ranije zapostavili.

Krajem nedelje obratite pažnju na sopstvene potrebe. Nemojte prihvatati dodatne obaveze samo zato što verujete da ćete nekako uspeti sve da završite. Organizmu je potreban odmor, a vama malo više strpljenja prema sebi.

Savet za ovu nedelju: Ne mora svaka dobra ideja odmah da postane obaveza. Dozvolite sebi da uživate u stvaranju.

Rak

Pred vama je nedelja emocionalnog oporavka. Odnosi sa ljudima koji su vam nekada bili izuzetno bliski mogli bi ponovo da dobiju na značaju. Moguće je razrešenje nesporazuma koji vas je dugo opterećivao.

Zauzeti Rakovi imaće priliku da sa partnerom razgovaraju o zajedničkim željama i planovima. Slobodni pripadnici ovog znaka biće spremniji da prepoznaju razliku između prolazne privlačnosti i odnosa koji im pruža sigurnost.

Vikend vam donosi porast samopouzdanja i želju da napravite nešto lepo za sebe. Nemojte čekati da vas drugi podsete koliko vredite.

Savet za ovu nedelju: Ne morate da zaslužujete ljubav stalnim dokazivanjem koliko ste spremni da date.

Lav

Finansije će zahtevati nešto više pažnje početkom nedelje. Praznična atmosfera mogla bi da vas podstakne na kupovine koje niste planirali, ali ćete ovoga puta biti spremniji da razlikujete trenutne želje od stvarnih potreba.

Sredina nedelje pogoduje razgovorima, poslovnim pregovorima i predstavljanju ideja. Bićete ubedljivi, ali i dovoljno otvoreni da saslušate drugačije mišljenje.

Tokom vikenda mogli biste da osetite potrebu da se povučete iz društvenog života i posvetite porodici. Neke uspomene ili razgovori sa bliskim ljudima pomoći će vam da drugačije sagledate događaje iz prošlosti.

Savet za ovu nedelju: Ne morate uvek da budete osoba koja zabavlja, motiviše i podiže raspoloženje svima oko sebe.

Devica

Najveći izazov ove nedelje biće da prestanete da tražite nedostatke u svemu što radite. Umesto da razmišljate o tome šta ste mogli bolje, osvrnite se na rezultate koje ste već ostvarili.

Bićete spremniji da zaštitite svoje vreme i energiju. Posebno na poslu, gde biste mogli da shvatite da ste preuzeli odgovornost za obaveze koje ne pripadaju vama. Jasno definisanje granica doneće vam veliko rasterećenje.

Krajem nedelje očekuju vas povoljne okolnosti za iskrene razgovore, kreativne aktivnosti i rešavanje nesporazuma. Iznenadićete se koliko je lakše komunicirati kada prestanete da analizirate svaku izgovorenu reč.

Savet za ovu nedelju: Razgovarajte sa sobom onako kako biste razgovarali sa osobom koju najviše volite.

Vaga

Posle emotivno zahtevnog perioda, prva nedelja decembra donosi vam priliku da se opustite i ponovo uživate u malim stvarima. Druženje sa prijateljima i vreme provedeno sa porodicom posebno će vam prijati.

Mesec u vašem znaku probudiće želju za novim iskustvima. Mogli biste da prihvatite poziv koji biste ranije odbili ili započnete aktivnost o kojoj dugo razmišljate.

Promena položaja Venere krajem nedelje podstaći će vas da preispitate sopstvene prioritete, posebno kada je reč o novcu, sigurnosti i ličnim vrednostima. Bićete spremniji da odbacite očekivanja koja vam je nametnula okolina.

Savet za ovu nedelju: Nemojte oblikovati svoj život prema predstavi koju drugi imaju o tome kako bi trebalo da živite.

Škorpija

Za vas počinje posebno zanimljiv astrološki period. Već početkom nedelje mogli biste da dođete do važnih zaključaka o ljubavnom odnosu koji vas je dugo zbunjivao. Neke stvari konačno će vam postati jasnije.

Nemojte žuriti sa odlukama. Sredina nedelje pogoduje introspekciji, odmoru i oslobađanju od emotivnog tereta. Iskoristite to vreme da razmislite o tome šta želite da ostavite iza sebe pre ulaska u novu godinu.

U petak se Venera vraća u vaš znak, zajedno sa Mesecom, i donosi vam posebnu harizmu. Privlačićete pažnju, a slobodne Škorpije mogle bi da dožive susret koji će im probuditi dugo uspavane emocije.

Savet za ovu nedelju: Ne vraćajte se starim pričama samo zato što su vam poznate. Pred vama se otvaraju i potpuno nova vrata.

Strelac

Vaš rođendanski period postaje sve zanimljiviji, naročito na profesionalnom planu. Početkom nedelje mogli biste da donesete odluku o promeni poslovnog pravca, prihvatanju nove odgovornosti ili pokretanju ambicioznog projekta.

Iako vas pomisao na napuštanje sigurnog okruženja može učiniti nervoznim, bićete svesni da više ne želite da ostajete na mestu koje ograničava vaš razvoj. Podrška prijatelja ili saradnika pomoći će vam da realnije sagledate mogućnosti.

Tokom vikenda pokušajte da usporite. Velike promene zahtevaju energiju, ali i vreme da se prilagodite novim okolnostima.

Savet za ovu nedelju: Ne plašite se da prerastete život koji ste nekada smatrali ostvarenjem svojih snova.

Jarac

Početak nedelje donosi vam želju da proširite horizonte. Razmišljanje o putovanju, stručnom usavršavanju ili učenju novih veština moglo bi da preraste u konkretan plan za narednu godinu.

Na poslu konačno možete da osetite zadovoljstvo zbog prethodno uloženog truda. Moguće su pohvale, priznanje ili susret sa osobom čije iskustvo može da vam pomogne u profesionalnom razvoju.

Vikend naglašava prijateljstva i međusobnu podršku. Obratite pažnju na ljude koji se iskreno raduju vašem uspehu, ali nemojte zaboraviti ni da im uzvratite pažnju kada je njima potrebna.

Savet za ovu nedelju: Dozvolite sebi da budete ponosni na ono što ste ostvarili, čak i ako još niste stigli do konačnog cilja.

Vodolija

Sumnje koje su vas prethodnih nedelja sputavale postepeno će ustupiti mesto samopouzdanju. Bićete spremniji da pokažete svoje sposobnosti i branite ideje za koje verujete da imaju potencijal.

Na ljubavnom planu moguće je poznanstvo koje će vas zaintrigirati. Ipak, nećete biti sasvim sigurni koliko prostora želite da ustupite novoj osobi u svom životu. Nemojte sebe prisiljavati da odmah definišete odnos.

Krajem nedelje pažnja se preusmerava na karijeru. Mogli biste da preuzmete inicijativu u situaciji u kojoj ste ranije čekali da neko drugi donese odluku.

Savet za ovu nedelju: Nemojte čekati da vam drugi daju potvrdu da ste spremni za sledeći korak.

Ribe

Ljubav bi mogla da obeleži početak decembra. Zauzete Ribe uživaće u nežnosti i obnovljenoj bliskosti, dok bi slobodni pripadnici ovog znaka mogli da upoznaju osobu koja će im probuditi maštu.

Sredina nedelje zahtevaće više discipline i emocionalne stabilnosti. Izbegavajte uplitanje u tuđe sukobe i pokušajte da ne preuzimate odgovornost za probleme koje niste izazvali.

Vikend vam donosi inspiraciju. Muzika, umetnost, pisanje, fotografija ili bilo koja aktivnost kroz koju možete da izrazite emocije pomoći će vam da obnovite energiju.

Savet za ovu nedelju: Sačuvajte svoju nežnost, ali naučite da je poklanjate ljudima koji umeju da je cene.

(YourTango)