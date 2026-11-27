Kadetska reprezentacija Srbije postala je jedna od najlepših priča Svetskog prvenstva u Kataru. Izabranici Igora Matića grupnu fazu završili su sa maksimalnim učinkom, osvojili prvo mesto u konkurenciji Hondurasa, Japana i Kolumbije i obezbedili plasman u šesnaestinu finala, među 32 najbolje selekcije sveta.

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Tri pobede, šest postignutih golova i nijedan primljeni. Orlići su na terenu demonstrirali taktičku zrelost, kvalitet i izuzetno zajedništvo, zbog čega su privukli pažnju fudbalske javnosti, ali i brojnih poznatih imena svetskog fudbala.

Posle trijumfa nad Kolumbijom, aktuelnim prvakom Južne Amerike, selektor Igor Matić nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, posebno ističući snagu protivnika i karakter svojih igrača.

– Sigurno smo imali najtežu grupu. Pobedili smo šampiona Azije, a sada i prvaka Južne Amerike. Kolumbija je, kao i mi, imala dve pobede, a u finalu kontinentalnog prvenstva savladala je Argentinu sa 4:0, dok je prethodno u polufinalu bila bolja od Brazila sa 3:0. Zato svaka čast igračima, stručnom štabu i navijačima koji su ovde uz nas. Pozdravljam i sve ljude u Srbiji koji nas prate. Bilo je trenutaka kada smo morali da patimo tokom utakmice, ali ovo su momci koji imaju karakter i neverovatno zajedništvo. Ostvarili smo lep uspeh u grupi, ali sada je najvažnije da se dobro odmorimo i pripremimo za duel u nokaut fazi – rekao je Matić.

Selektor je protiv Kolumbije napravio nekoliko promena u sastavu i pružio priliku fudbalerima koji su do tada imali manju minutažu. Pokazalo se da Srbija ima kvalitet i širinu, a svi igrači koji su dobili šansu opravdali su poverenje stručnog štaba.

– Od prvog dana ističem da ne postoji prva i druga ekipa, već samo snažan timski duh i požrtvovanje u svakom trenutku. Takmičenje je veoma zahtevno, utakmice se igraju na svaka tri dana i sve je prilično iscrpljujuće. Svaki igrač nam je važan i sada smo se uverili koliko te reči imaju težinu. Niko ovde nije slučajno i svako zaslužuje da bude deo ovog takmičenja. Još tokom priprema na Ubu rekao sam momcima da su svi važni, da će svako dobiti priliku. Iz takvog zajedništva i timskog duha uvek se izdvoji pojedinac. Danas je Grujić postigao gol, ali je i defanziva bila veoma dobra. Možda smo mogli još više da se nametnemo kroz posed, ali nije lako igrati protiv fizički izuzetno moćnih reprezentacija – objasnio je selektor.

Matić nije štedeo pohvale na račun svojih izabranika, naglašavajući da veruje u njihov potencijal i da im predstoji svetla fudbalska budućnost.

– Veoma sam ponosan na igrače i stručni štab. Dobro smo pripremili utakmicu i ne sumnjam da ove momke čeka lepa i vrhunska karijera – poručio je selektor.

BEKAM PRATIO ORLIĆE, MATIĆ BEZ EUFORIJE

Uspešne partije Srbije privukle su pažnju velikih imena svetskog fudbala. Među onima koji su sa tribina pratili duel sa Kolumbijom našao se i Dejvid Bekam, nekadašnji kapiten reprezentacije Engleske i jedna od najvećih fudbalskih zvezda svoje generacije.

Selektor Srbije priznao je da nije imao priliku da primeti legendarnog Engleza tokom utakmice, jer mu je pažnja bila usmerena isključivo na dešavanja na terenu.

– Lepo je sve to, mada ga nisam video jer sam bio potpuno fokusiran na teren. Kada pomenete Boru ili Bekama, šta drugo reći osim da je lepo kada vas prate tako velika imena. Mislim da Srbiju predstavljamo na pravi način, ali nisam čovek koji pada u euforiju. Već sutra će sve ovo biti arhivirano, a naše misli biće usmerene ka novoj utakmici – zaključio je Igor Matić.

Orlići su tako završili grupnu fazu na impresivan način, ali za njih prvenstvo tek ulazi u najvažniju fazu. Pred njima je novi izazov u nokaut fazi, gde će pokušati da nastave sjajan put i potvrde da generacija rođena 2009. i 2010. godine ima potencijal za velike domete.