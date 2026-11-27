PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da Hrvatska uslovljavanjem "evropskog puta" Crne Gore rešavanjem bilateralnih pitanja postupa suprotno rezoluciji koju je njen Sabor usvojio 2011. godine.

foto: Daniel Gnap/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je upitao zašto Zagreb ta pitanja nije postavljao kao uslov kada je Crna Gora pristupala NATO-u i dok je Milo Đukanović bio na vlasti, poručivši da Podgorica traži isti tretman kakav je Hrvatska imala tokom pristupanja Evropskoj uniji.

Milatović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon Samita lidera Brdo–Brioni procesa u Ohridu, kazao da Crna Gora ostaje posvećena regionalnoj saradnji i završetku pristupnih pregovora sa EU do kraja godine.

Podsetio je da je hrvatski Sabor 2011. godine usvojio rezoluciju kojom se Hrvatska obavezala da otvorena bilateralna pitanja neće koristiti za usporavanje evropskih integracija susednih država.

„Hrvatski sabor je 2011. godine usvojio rezoluciju prema kojoj Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za usporavanje evropskih integracija zemalja u okruženju. Ovo što se trenutno dešava u suprotnosti je sa rezolucijom koju je Hrvatski sabor usvojio uoči punopravnog članstva Hrvatske u Evropskoj uniji“, kazao je Milatović.

Istakao je da Crna Gora razgovorima sa hrvatskom stranom pristupa otvoreno i konstruktivno, navodeći da je Vlada današnjom odlukom izašla u susret još jednom od osam hrvatskih zahteva, čime su, prema njegovim rečima, rešena tri otvorena pitanja.

„Tražimo isti fer tretman kakav je Hrvatska imala prilikom ulaska u Evropsku uniju. Mislim da bi to tražila svaka druga zemlja u ovom procesu. Crna Gora ostaje posvećena razgovorima i još jednom pozivamo Hrvatsku da se vrati stavu koji je Hrvatski sabor zauzeo 2011. godine“, poručio je Milatović.

Govoreći o pitanju razgraničenja, Milatović je ponovio da Crna Gora smatra da se granica sa Hrvatskom mora posmatrati kao celovito pitanje, koje obuhvata kopno i more. Najavio je da će Vlada uskoro predstaviti predlog za njegovo rešavanje.

„Ukoliko ne možemo da se dogovorimo bilateralno, smatram da je civilizovano da postupimo onako kako se takva pitanja rešavaju širom sveta i da spor iznesemo pred međunarodnu arbitražu ili međunarodni sud. Ako neko u Hrvatskoj dovodi u pitanje stručnost međunarodnog suda ili arbitraže da odlučuje o takvim pitanjima, mislim da time dovodi u pitanje i samo međunarodno pravo“, istakao je Milatović.

Podsetio je da je Hrvatska postala članica EU uprkos nerešenom graničnom pitanju sa Slovenijom, kao i da kasnije nije priznala ishod međunarodne arbitraže.

„Zbog čega onda Hrvatska ima tako ucenjivački pristup prema Crnoj Gori? Ako su argumenti Crne Gore toliko slabi, Hrvatska će vrlo lako dobiti spor pred međunarodnim sudom ili međunarodnom arbitražom“, kazao je Milatović.

Naglasio je da Crna Gora ne pretenduje na hrvatsku teritoriju, ali da ima pravo da zastupa svoje stavove o razgraničenju.

„Crna Gora ne pretenduje ni na milimetar hrvatske teritorije. Istovremeno, imamo svoje stavove. Ako ne možemo da se saglasimo o tome kuda tačno prolazi granica na kopnu i na moru, želimo da o tome odluči nepristrasna strana, bilo međunarodni sud ili međunarodna arbitraža“, poručio je Milatović.

Milatović je ukazao da su otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske postojala i tokom pristupanja Podgorice NATO-u, ali da tada nisu postavljana na isti način. Podsetio je da je Hrvatska i u tom periodu imala istog premijera i istu Vladu.

„Šta se od tada promenilo? Sada se od dvojice mladih crnogorskih političara, koji ni na koji način nisu povezani sa onim ružnim devedesetim godinama, kada su propatile i Hrvatska i Crna Gora, traži da sve to reše tokom svojih mandata“, kazao je Milatović.

Osvrnuo se i na ulogu nekadašnjeg crnogorskog rukovodstva tokom ratnih dešavanja devedesetih.

„Imao sam pet godina kada je rat počeo“, istakao je Milatović.

Prema njegovim rečima, bilateralna pitanja nisu na isti način postavljana ni u vreme kada je Milo Đukanović bio na čelu države, dok se danas od njega i premijera Milojka Spajića očekuje da reše sva otvorena pitanja do poslednjeg detalja.