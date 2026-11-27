PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas u Ohridu da Evropska unija prolazi kroz teško vreme i nema odgovore na izazove koji su pred njom, dok su rešenja koja se nude loša.

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Milanović je na konferenciji za medije nakon sastanka lidera Brdo Brioni procesa istakao da je ovogodišnji sastanak procesa bio jedan od najkonstruktivnijih, te da je atmosfera bila ugodna.

- Vidjeli smo razumno pristupanje problemima koji nas dele i danas nosim taj utisak - rekao je Milanović.

On je podsetio da je ovaj proces zamišljen kao pomoć Slovenije i Hrvatske ostalim zemljama regiona na putu ka EU.

Govoreći o rezoluciji o Vukovaru Evropskog parlamenta, Milanović je rekao da se radi o rezoluciji poludemokratske institucije nedemokratske EU.

- To je stav i ja se sa elementima tog dokumenta slažem i razumem da ne možemo imati isto mišljenje o tim pitanjima i nećemo ih nikada imati - istakao je Milanović.