MILANOVIĆ RAZVALIO DOKUMENT EP O VUKOVARU: Rezolucija poludemokratske institucije nedemokratske EU
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas u Ohridu da Evropska unija prolazi kroz teško vreme i nema odgovore na izazove koji su pred njom, dok su rešenja koja se nude loša.
Milanović je na konferenciji za medije nakon sastanka lidera Brdo Brioni procesa istakao da je ovogodišnji sastanak procesa bio jedan od najkonstruktivnijih, te da je atmosfera bila ugodna.
- Vidjeli smo razumno pristupanje problemima koji nas dele i danas nosim taj utisak - rekao je Milanović.
On je podsetio da je ovaj proces zamišljen kao pomoć Slovenije i Hrvatske ostalim zemljama regiona na putu ka EU.
Govoreći o rezoluciji o Vukovaru Evropskog parlamenta, Milanović je rekao da se radi o rezoluciji poludemokratske institucije nedemokratske EU.
- To je stav i ja se sa elementima tog dokumenta slažem i razumem da ne možemo imati isto mišljenje o tim pitanjima i nećemo ih nikada imati - istakao je Milanović.
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