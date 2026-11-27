MALI O HAPŠENJU VUČIĆEVIĆA: Slobodna reč u Srbiji nakon 25. oktobra se ne prašta
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali oglasio se na Instagramu povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića.
- Hapšenje glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića pokazalo je da slobodna reč u Srbiji nakon 25. oktobra ima cenu i da se ne prašta. Nameće se pitanje da li je ovo ujedno i upozorenje svim novinarima, urednicima i medijima da nemaju pravo da slobodno misle, govore i iznose svoje stavove, već da moraju da biraju između slobode izražavanja i lične slobode. Sloboda medija ne može da bude selektivna i ne može da zavisi od toga kome se nečije mišljenje dopada, a kome ne. U demokratskom društvu odgovor na drugačije mišljenje mora da bude argument, a ne zastrašivanje, a sloboda govora i medija mora da važi za sve, bez izuzetka - napisao je Mali i dodao:
- Puna podrška za Dragana Vučićevića i za sve zaposlene na Informeru koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim pritiscima. Ovo je borba za slobodu i za Srbiju. A siguran sam da će na kraju Srbija pobediti i da će iz ovoga izaći još snažnija!!
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