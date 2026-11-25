GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je.

Foto: Novosti

Zaposleni na Informeru pozvali su građane da se večeras u 18.40 časova okupe ispred policijske stavice Voždovac u znak podrške Draganu J. Vučičević i odbrane slobode medija. Konferenciju za medije na istom mestu održaće ANS i TV Informer.

Završen skup podrške J. Vučićeviću ispred PS Voždovac, novo okupljanje u 19 časova

Ispred Policijske stanice Voždovac završeno je okupljanje u znak podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je jutros priveden, a novo okupljanje zakazano je za 19 časova. Ispred Policijske stanice Voždovac okupili su se članovi porodice Vučićevića, zaposleni u Informeru, kao i poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Među prisutnim poslanicima bili su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Milenko Jovanov, Nikola Selaković, Adrijana Mesarović, Nevena Đurić, Miroslav Petrašinović, Vladimir Đukanović i drugi. Sin Dragana J. Vučićevića, Vukašin Vučićević izjavio je da je hapšenje njegovog oca isključivo politički progon.

ANS: CRVENI ALARM ZA SLOBODU MEDIJA U SRBIJI – HAPŠENjE NOVINARA I ZATAMNjIVANjE EKRANA

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića!

Sloboda medija ne meri se slobodom onih koji su po volji vlasti, već upravo slobodom onih čija joj se uređivačka politika ne dopada.

Nijedna vlast nema pravo da određuje koje će novinare građani slušati, koje će novine čitati i koje će televizije gledati.

Posebno zabrinjava činjenica da današnjim događajima prethode nedelje pritisaka na Informer, kao i napad na prostorije ove medijske kuće, u kojima su, prema svedočenju zaposlenih, boravila i deca.

Hapšenje glavnog urednika i zatamnjivanje televizijskog ekrana ne smeju postati instrumenti obračuna sa medijima. Ovo je crveni alarm za slobodu medija, demokratiju i vladavinu prava u Srbiji!

ANS zahteva od nadležnih organa da hitno i javno obrazlože pravni osnov hapšenja Dragana J. Vučićevića, obezbede poštovanje svih njegovih prava i utvrde odgovornost za nezakonito postupanje prema Informeru i njegovim zaposlenima.

Pozivamo domaća i međunarodna novinarska udruženja, organizacije za zaštitu ljudskih prava, OEBS i evropske institucije da se hitno oglase. Ćutanje pred ovakvim događajima obesmišljava svaku deklarativnu borbu za slobodu medija.

Ne morate da volite Dragana J. Vučićevića. Ne morate da se slažete sa uređivačkom politikom Informera. Ali morate da branite njihovo pravo da rade, govore i postoje.

Danas je na udaru Informer. Sutra to može biti bilo koja redakcija u Srbiji.

ANS neće ćutati pred ugrožavanjem novinarskih sloboda, bez obzira na to ko je na vlasti i koji je medij na udaru.

Asocijacija novinara Srbije (ANS)

Saopštenje kolektiva Informer novina, portala i televizije

Piši narodnim jezikom, tako da te razume i moja baba iz Brekova, znao je da grmi Dragan J. Vučićević dok je mlađe kolege učio novinarskom zanatu. Uvek temperamentan, srčan, glasan, odlučan, ali pravičan i ispravan. Uvek tačan. Uvek domaćinski - iz naroda i za narod. Onakav kakve su bile i sve njegove novine koje je napravio, podigao od temelja i po pravilo uvek ih činio najčitanijim u zemlji: Kurir, Press, Informer...

To je bio i ostao njegov zaštitnik znak i svaki put bi se ispostavilo i tajni recept kako napraviti mediji koji će Srbija najviše da voli i ceni. Tako je i sad sa Informer TV, koju poslednjih mesec dana pokušavaju, baš kao i Dragana J. Vučićevića danas, da slome, sputaju, da zaustave i ućutkaju, da utamniče i ugase... Neće uspeti, jer iza Dragana J. Vučićevića i Informera ne stoje milioni, kako neki zlurado tvrde, ne stoje ni uticajni ljudi, ni interes moćnika, već stoji narod Srbije! I jedni naš interes je interes građana Srbije. Plate zaposlenima, a kod Dragana J. Vučićevića plate ni u jednoj firmi nikad nisu kasnile ni dan, isplaćuju nam tiraži, popularnost portala i gledanost televizije. A ona je najveća u zemlji.

Da vam otkrijemo ko je Draganu, ali i svima nama zaposlenima na Informer TV, uputio najveću pohvalu i dao najveći vetar u leđa od 31. maja 2023. kad se na TV ekranima prvi put pojavio signal Informera. Bio je to jedan od najvažnijih i najuticajnijih direktora u kompaniji SBB i to u trenutku dok je naša medijska kuća bila zabranjena na tom kablovskom operateru, a koji je Vučićeviću rekao: "To što ste vi uradili bez nacionalne frekvencije i u tako kratkom vremenskom roku izučavaće se na fakultetima o medijima širom sveta. To je nezabeleženo, a mnogi bi do pojave vas rekli - i nemoguće!"

Nikad više medija nije bilo u Srbiji, od novina, preko portala do televizija. A znate li zašto zaposleni u Informeru često znaju da odbiju i daleko izdašnije finansijske ponude iz konkurentskih kuća? Ne zato što ih bilo ko na bilo koji način sputava da odu, već zato što se nikad nigde nisu osećali tako "svoji na svome" kao u Informeru. Zato što se odnos sa Draganom Vučićevićem nikad nije sveo na poslodavac - zaposleni! Nijedan vlasnik medijske kuće u Srbiji, pa i nijedan glavni i odgovorni urednik u bilo kojoj medijskoj kući ma koliko njen značaj i uticaj bio, nije kao naš Vučko.

Vrata njegove kancelarije nikad nisu zatvorena, ni figurativno, ni doslovce. Kao otac šestoro dece uvek je posebno cenio što brojnije porodice, pomagao zaposlenima, njihovim roditeljima, rodbini, ali i brinuo o svoj Informerovoj deci. Za njih je napravio i igraonicu u prostorijama naše medijske kuće. Zato su i u noći zverskog napada na Informer, 26. oktobra uveče, u zgradi boravila i deca, koja će zauvek nositi traume jer su za dlaku izbegli linč.

Samo što svi oni koji su svirepo napadali Informer, koji su se krvožedno ostrvili na našu kuću, ne samo medijsku, što se poput strvinara i hijena danas naslađuju hapšenjem Vučićevića i zatamnjenim ekranom Informer TV, nisu svesni da svojim sramnim činjenjem u poslednjih mesec dana stvaraju u celoj Srbiji armiju do smrti odanu ne Draganu J. Vučićeviću ili Informeru, već istini, borbi za pravdu i bolju Srbiju.



Kolektiv Informer novina, portala i televizije

Vučić se oglasio o hapšenju Vučićevića

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je hapšenje glavnig urednika Informera Dragana J. Vučićevića. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobediti, poručio je Vučić.

„Usledilo je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštva u Beogradu Pljakić Marka, protiv Vučićević Dragana zbog tobože ometanja pravde i izazivanja panike i nereda.

- Ovo je neverovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan deo. Dakle, zamislite za ono veče kada su mu upali u televiziju. Oni kažu: "Osumnjičeni, koristeći platformu Informer televizije, koji ima nacionalnu internet dostupnost, lupeta gluposti..." Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite: U produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja.‘ A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema Majdan, građanski rat i automobil pun benzina. Pripremili su i Majdan i građanski rat. Pa imali su automobile — ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa i palica i droge i svega drugog, i sve su to imali.

Ovakvi banditi tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan - ovako nešto nikada nismo videli.

Ovde vidite hrabrog Dragana Vučićevića, gde piše: "Rešenje primio Dragan Vučićević", gde se očekuje njegov potpis, a on je napisao: "Odbijam da potpišem, ovo je politički progon!" S pravom napisao čovek, još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživela.

Kad govorite o progonu i o lažima - je l’ gonite one koji su lagali o zvučnom topu? Je l’ gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo safariju? Je l’ gonite one koji su lagali o ubijenom dečaku u Valjevu? Naravno da ne gonite. Sluge uvek imaju svoju cenu i srećom pa se uvek takvima i pokažu.

Dobro, ceo svet je sad video i cela Srbija je videla u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati - izdržaće teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Uzredne lekove mu ne daju dok ne dobiju izveštaj lekara da baš te lekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigde, ni u jednoj evropskoj zemlji, nekada. Dobro, borićemo se."

Ivana Vučičević za ”Novosti” o hapšenju Vučićevića

Vučević za "Novosti" o hapšenju Vučićevića

Reči sina Dragana Vučićevića

- Sve što se stavlja mom ocu na teret ne predstavlja nikakav osnov za zadržavanje. Ako sam dobro razumeo stavljam mu se krivično delo ometanje pravde i izazivanje panike. Ovo je čist politički progon. Svaka mu čast na borbi. Isitna ne može da se učutka, borićemo se do poslednjeg daha, makar nas sve zatvorili - rekao je Vukašin, sin Vučićevića i narodni poslanik. - Dozvolili su da mu se dostave lekovi.

Prva izjava advokata

- Vučićević je dobro, dobrog je držanja. Primio sam rešenje o zadržavanju u roku od 48 sati i onda mora da bude izveden pred tužioca - rekao je advokat Vučićevića okupljenima ispred policijske stanice.

Vučićeviću određeno zadržavanje

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično delo Ometanje pravde čl.336b KZ.

Kako je saopštilo Drugo Osnovno javno tužilaštvo, osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu 26. novembra.

Okupljanje ispred PU Voždovac

Poslanici poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje”, napustili su Skupštinsku salu i otišli ispred PU Voždovac gde je odveden Vučićević.

Ispred PU Voždovca okupljaju se i građani da pruže podršku Vučićeviću.

Ivana Vučićević rekla je ispred policijske stanice da je ovo udar na slobodu medija.

- Već dve godina trpimo ozbiljan teror - rekla je ona. - Neka ova nova vlast pokaže da se zalaže za slobodne medije.

Uhapšen Vučićević

Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda, koji nisu bili obeleženi.

Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Dragana J. Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.

Kako saznaju iz televizije Informer, on je odveden u policijsku stanicu Voždovac.

Da se radi o nastavku terora nove vlasti govori to da je Dragan J. Vučićević uhapšen zbog navodnog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde, a to sve saznaje režimski portal Nova, navode iz Informera.

- A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje. Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši - rekao je u Skupštini lider opozicije Aleksandar Vučić.

(Informer)