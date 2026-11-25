VUČIĆ SE OBRAĆA VEČERAS OD 21 ČAS: Govoriće o hapšenju Dragana J. Vučićevića
ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić gostuje večeras u 21 čas na Informer TV.
- O sramnom hapšenju Dragana J. Vučićevića i teroru koji su uveli u zemlju, kao i o bestijalnom divljanju kriminalaca po Srbiji, govoriću večeras za Informer TV u 21 čas - napisao je Vučić.
Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je ovog jutra i to neposredno ispred zgrade Informera.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade naše televizije presreli organi reda i odveli u policijsku stanicu Voždovac.
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