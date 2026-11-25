TIP DANA: Na četiri od poslednjih pet utakmica obe ekipe postignuta su najmanje tri gola
Hartlpul dočekuje Solihal Murs u okviru engleske Nacionalne lige, u duelu ekipa koje se nalaze neposredno iznad zone ispadanja.
Domaćin zauzima 19. mesto sa 19 bodova iz 18 utakmica, a posle nešto slabijih rezultata uspeo je da veže tri meča bez poraza. Hartlpul je od početka sezone postigao 21, a primio 29 golova, što dovoljno govori o problemima u odbrani.
Solihal Murs ima isti broj bodova, ali je zbog slabije gol-razlike poziciju ispod današnjeg rivala. Gosti su u odličnoj formi, ostvarili su četiri uzastopne pobede, ali sa čak 41 primljenim golom imaju najslabiju odbranu u ligi. Istovremeno, protivničke mreže zatresli su 23 puta.
Na četiri od poslednjih pet utakmica obe ekipe postignuta su najmanje tri gola. Imajući u vidu taj podatak, kao i izražene defanzivne slabosti jednih i drugih, očekujemo nastavak golgeterske serije.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,62)
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