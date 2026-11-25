SOKOBANjSKI kraj zavijen je u crno nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros oko dva sata, kada je u saobraćajnoj nesreći u Ulici Alekse Markišića u Sokobanji poginuo Aleksandar Milanović (24) iz sela Žučkovac, a prijatelji i poznanici opraštaju se od mladića na društvenim mrežama, dok se od njega oprostio i Fudbalski klub Ozren iz Sokobanje, čiji je bio igrač.

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Sokobanjski kraj zavijen je u crno nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros oko dva sata, kada je u saobraćajnoj nesreći u Ulici Alekse Markišića u Sokobanji poginuo Aleksandar Milanović (24) iz sela Žučkovac, a prijatelji i poznanici opraštaju se od mladića na društvenim mrežama, dok se od njega oprostio i Fudbalski klub Ozren iz Sokobanje, čiji je bio igrač.

Aleksandar je bio fudbaler ovog kluba, za koji je nastupao tokom 2024. godine. Iz FK Ozren objavili su tužnu vest i uputili poslednji pozdrav mladom sportisti.

- Sa tugom i žaljenjem obaveštavamo javnost da je sinoć u saobraćajnoj nesreći nastradao Aleksandar Milanović (rođen 18. avgusta 2002. godine), koji je za naš klub nastupao 2024. godine. Počivaj u miru i sa anđelima, mladi i dobri čoveče, a porodici i svima koji su ga znali izjavljujemo najdublje saučešće - naveli su iz kluba.

Prema informacijama Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, automobilom je upravljao osumnjičeni P. M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja, dok se na mestu suvozača nalazio Aleksandar Milanović.

Do nesreće je došlo kada je vozač, krećući se iz pravca Aleksinca ka Sokobanji, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo van kolovoza. Automobil se potom prevrnuo, a suvozač je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

- Putničkim vozilom je upravljao osumnjičeni P. M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja, a u kome se prevozio A. M. Osumnjičeni je, krećući iz pravca Aleksinca ka Sokobanji, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo van kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila, što je imalo za posledicu povređivanje suvozača A. M, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, već je automobil kojim je upravljao P. M. samostalno sleteo sa puta. Za sada nije poznato da li je vozač u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Osumnjičeni P. M. zadobio je povrede i prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu, a prema dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

(Telegraf)