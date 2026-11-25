JOVO Bakić i Ilija Srdanović, poslanici Studentske liste, prokomentarisali su na konferenciji za medije hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika Informera.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Bakić je rekao da Studentska lista to doživljava kao "blagu vest".

- I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lep, blagovesnik." Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vest od jutros - poručio je Bakić.

Prethodno je svoj komentar dao Srdanović.

- Postupanje prema svakome učiniocu krivičnog dela biće u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko je osoba prekršila neki od zakona Republike Srbije, a pogotovo Ustav Republike Srbije, sa takvom osobom, koja god ona to bila, biće postupano u skladu sa Ustavom i zakonom - naveo je Srdanović.

Podsetimo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produzenom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na sašlusanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Vučićević je priveden jutros na 50 metara od te televizije.

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