BLAGA VEST IM JE HAPŠENJE NOVINARA Bakić i Srdanović o hapšenju Dragana J. Vučićevića
JOVO Bakić i Ilija Srdanović, poslanici Studentske liste, prokomentarisali su na konferenciji za medije hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika Informera.
Bakić je rekao da Studentska lista to doživljava kao "blagu vest".
- I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lep, blagovesnik." Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vest od jutros - poručio je Bakić.
Prethodno je svoj komentar dao Srdanović.
- Postupanje prema svakome učiniocu krivičnog dela biće u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko je osoba prekršila neki od zakona Republike Srbije, a pogotovo Ustav Republike Srbije, sa takvom osobom, koja god ona to bila, biće postupano u skladu sa Ustavom i zakonom - naveo je Srdanović.
Podsetimo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produzenom trajanju i krivično delo ometanje pravde.
Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na sašlusanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Vučićević je priveden jutros na 50 metara od te televizije.
Sva najnovija dešavanja posle hapšenja Dragan J. Vučićevića pratite OVDE.
Preporučujemo
Prvi na izbornoj listi vratio mandat - ostavka u Skupštini Srbije, poznato i ko ga menja
24. 11. 2026. u 22:42 >> 22:57
MESAROVIĆ I SELAKOVIĆ PODNELI OSTAVKE: Napuštaju resore privrede i kulture
24. 11. 2026. u 21:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)